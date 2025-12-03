-35% на Храм Зеленой Луны! Готовы раскрыть тайны Жигулевских гор?

Мы с радостью объявляем, что в Steam действует скидка 35% на наш атмосферный психологический триллер Храм Зелёной Луны!

Пришло время отправиться в самое сердце необъяснимого! Если вы еще не успели окунуться в этот мир тайн и невероятных открытий, то сейчас – идеальный момент!

Представьте себя в роли Макса, блогера-скептика, который отправляется в самое сердце мистического приключения. Храм Зелёной Луны – это интерактивный триллер, где каждое ваше решение влияет на исход событий.

Что вас ждет в этом захватывающем путешествии?

Уникальные локации, пропитанные атмосферой тайны: Заброшенный корабль «Самара», таинственные берега Волги, зловещие пещеры Жигулевских гор, мрачное подземелье, затерянное во времени, и многое другое! Каждая локация хранит свои секреты, готовые раскрыться перед внимательным исследователем.

Захватывающий геймплей: фотографируйте невидимые человеческому глазу аномалии, ведите личный дневник, и наблюдайте, как ваши действия формируют уникальную историю. В Храме Зелёной Луны именно вы – автор своей судьбы!

Храм Зелёной Луны уже завоевал сердца игроков не только в России, но и за рубежом! Более чем в 15 странах геймеры оценили захватывающий сюжет и уникальный геймплей!

Не упустите свой шанс! Погрузитесь в мир Храма Зелёной Луны всего за 421 рубль! Это ваш билет в незабываемое мистическое приключение!