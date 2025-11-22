5 декабря в Steam состоится релиз нового проекта "Храм Зелёной Луны. Пролог"

Друзья, а мы с отличными новостями!

Уже скоро будет релиз в Steam "Храм Зеленой луны Пролог" - это бесплатная игра, в которой мы играем за ту самую девушку, которую найдет Максим в пещере.

Пролог - короткая игра на 20-30 минут прохождения создана для того, чтобы ознакомить игроков с нашим проектом и она уже отлично себя показывает в VK Play, много игроков ознакомились и добавили основной проект в список желаемого, ожидаем в Steam показатели в 3-5 раз больше в силу количества активной аудитории.

Если и вы еще не играли в основную игру, то пролог отличная возможность ознакомиться с Храмом!