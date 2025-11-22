ЧАТ ИГРЫ
Храм Зелёной Луны 14.08.2025
Экшен, Адвенчура, Ужасы, Инди, От первого лица
3.8 129 оценок

5 декабря в Steam состоится релиз нового проекта "Храм Зелёной Луны. Пролог"

Olkon Games Olkon Games Официальный аккаунт

Друзья, а мы с отличными новостями!

Уже скоро будет релиз в Steam "Храм Зеленой луны Пролог" - это бесплатная игра, в которой мы играем за ту самую девушку, которую найдет Максим в пещере.

Пролог - короткая игра на 20-30 минут прохождения создана для того, чтобы ознакомить игроков с нашим проектом и она уже отлично себя показывает в VK Play, много игроков ознакомились и добавили основной проект в список желаемого, ожидаем в Steam показатели в 3-5 раз больше в силу количества активной аудитории.

Если и вы еще не играли в основную игру, то пролог отличная возможность ознакомиться с Храмом!

Fedaykin

Пользователи Playground при виде новости от Olkon Games

21
Olkon Games

Не говорите за всех, есть какой-то % токсиков и обиженных жизнью людей, но бОльшая часть - адекватные и классные парни и девчонки!

15
clarkkent Olkon Games

То есть те, кому не нравятся ваши регулярные посты тут - обиженные жизнью люди?

Какой же наглый официальный аккаунт, однако

4
Длинный ник чтобы не запо

Это моё лицо, когда я читаю комментарии в новостях ПГ.
Большинство же просто токсики, которые не знают как строить свою жизнь.

2
вортигонт вортигонтович

странные вы какие, сначала игру выпустили а теперь пролог, ну олег ну даёт!!! вы лучше выпустите симулятор олкон геймс где нужно чпок чпок окна

11
Olkon Games

Olkon Games - это команда, а не один человек. Мы уже давно поняли, что вы неровно дышите к нашему основателю, но хотим расстроить Вас, что он очень занятой человек и увы, его внимания Вы здесь вряд ли добьетесь.
Про симулятор - подумаем. Но может логично сделать симулятор вафлёра? Это будет симулятор, где надо проводить вялым по губам неадекватным комментаторам с этого сайта. Спасибо за идею, мы подумаем.

24
Олег Шандер Olkon Games

Хахах, хорошая ответка

12
Властелин Сосцов Olkon Games

вы лучше задумайтесь почему ваши действия вызывают отторжение, когда ест куча других разрабов и не иностранцев которых любят и уважают

8
J a r v i s

А чего нейронка на обложке? Первая игра не окупилась и теперь не хватает денег на художника? Передайте Олежке чтобы в своей следующей игре убрал половину, натыренных из популярных игр, механик и определился что он вообще хочет от игры (ну помимо лёгких денег на паразитировании). Стыдоба, а не игра конечно.

7
Olkon Games

Мы не видим никаких проблем в использовании ИИ. И мы не знаем кто такой Олежка и зачем ему что-то передавать. Картинку рисовала Вика, одна из наших художниц. Не Олежка.
Olkon Games работает над новым проектом, у нас все хорошо. Спасибо за беспокойство.

9
J a r v i s Olkon Games

Кто такой Олежка? Вы не в курсе что он ваш, сценарист и гейм-дизайнер, а ещё, к слову, основатель и руководитель вашей скам-конторы. Или вы уже полностью перешли на ИИ? И почему вы эту Вику называете художницей? Любители по генерить нейроарты не являются художниками, даже отдалённо. А то, что вы не видите проблем в использовании ИИ в своих играх, лишает их индивидуальности и души.

4
Длинный ник чтобы не запо

Тролляка. Сходи к психотерапевту. Нельзя спускать свою желч в гейм сообществе. Ты тут лишний. Смекаешь?

3
Saka Madiq

вижу генеративный ИИ! тут генеративный ИИ!! как же люди будут в это играть??

6
Olkon Games

Не говорите, это просто кошмар какой-то!

6
Tommy451
5
Длинный ник чтобы не запо

Согласен. Грешно не запостить комментарий в постах олкон геймс

1
Olkon Games Длинный ник чтобы не запо

Спасибо! Стараемся для наших читателей!

1
vadimsalomatin

У девушки глаза разного размера, если присмотреться

4
Olkon Games

Симметричных лиц не бывает даже в жизни)

11
Длинный ник чтобы не запо

Поразглядывай 100 рублёвую купюру. Я слашал, что там есть чтото интересное.

1
Night Driving Avenger

Что нейронка выдала - то и используют

DezkQ
4
Olkon Games

Не стоит есть из помойки, Вас не учили в детстве?
(Кто-то так любит компанию Олкон, что наш знак клеит везде, мы-то только рады, спасибо :-)

1
Eldarino

я уже плачу когда вижу новости по этой игре.. 😭😭😭

2
Olkon Games

Рады вызывать эмоции! Будем писать еще чаще, принято +

Bigozerki

Ясно 5 декабря можно в стим не заходить, все равно серваки лягут.

2
Olkon Games

Все ок, не лягут. Мы с Гейбом уже перетёрли. Он укрепит инфраструктуру к этому числу, всё схвачено. Поэтому точно Вам говорим - не лягут. Смело заходите в стим 5-ого декабря.

deathrocketandme

Наконец- то этот хитяра выйдет, всем хейтерам сочувствую.

1
Olkon Games

Мы разошлем всем хейтерам ссылки на игру. Потом еще. Потом еще. И еще.
Они пройдут все этапы: и отрицание и принятие. Но, по ночам, закрывшись в комнате и под одеялом, будут играть и постанывать от удовольствия. Инфа 100%

