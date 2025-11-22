5 декабря в Steam состоится релиз нового проекта "Храм Зелёной Луны. Пролог"

Друзья, а мы с отличными новостями!
Уже скоро будет релиз в Steam "Храм Зеленой луны Пролог" - это бесплатная игра, в которой мы играем за ту самую девушку, которую найдет Максим в пещере.
Пролог - короткая игра на 20-30 минут прохождения создана для того, чтобы ознакомить игроков с нашим проектом и она уже отлично себя показывает в VK Play, много игроков ознакомились и добавили основной проект в список желаемого, ожидаем в Steam показатели в 3-5 раз больше в силу количества активной аудитории.
Если и вы еще не играли в основную игру, то пролог отличная возможность ознакомиться с Храмом!
Пользователи Playground при виде новости от Olkon Games
Не говорите за всех, есть какой-то % токсиков и обиженных жизнью людей, но бОльшая часть - адекватные и классные парни и девчонки!
То есть те, кому не нравятся ваши регулярные посты тут - обиженные жизнью люди?
Какой же наглый официальный аккаунт, однако
Это моё лицо, когда я читаю комментарии в новостях ПГ.
Большинство же просто токсики, которые не знают как строить свою жизнь.
странные вы какие, сначала игру выпустили а теперь пролог, ну олег ну даёт!!! вы лучше выпустите симулятор олкон геймс где нужно чпок чпок окна
Olkon Games - это команда, а не один человек. Мы уже давно поняли, что вы неровно дышите к нашему основателю, но хотим расстроить Вас, что он очень занятой человек и увы, его внимания Вы здесь вряд ли добьетесь.
Про симулятор - подумаем. Но может логично сделать симулятор вафлёра? Это будет симулятор, где надо проводить вялым по губам неадекватным комментаторам с этого сайта. Спасибо за идею, мы подумаем.
Хахах, хорошая ответка
вы лучше задумайтесь почему ваши действия вызывают отторжение, когда ест куча других разрабов и не иностранцев которых любят и уважают
А чего нейронка на обложке? Первая игра не окупилась и теперь не хватает денег на художника? Передайте Олежке чтобы в своей следующей игре убрал половину, натыренных из популярных игр, механик и определился что он вообще хочет от игры (ну помимо лёгких денег на паразитировании). Стыдоба, а не игра конечно.
Мы не видим никаких проблем в использовании ИИ. И мы не знаем кто такой Олежка и зачем ему что-то передавать. Картинку рисовала Вика, одна из наших художниц. Не Олежка.
Olkon Games работает над новым проектом, у нас все хорошо. Спасибо за беспокойство.
Кто такой Олежка? Вы не в курсе что он ваш, сценарист и гейм-дизайнер, а ещё, к слову, основатель и руководитель вашей скам-конторы. Или вы уже полностью перешли на ИИ? И почему вы эту Вику называете художницей? Любители по генерить нейроарты не являются художниками, даже отдалённо. А то, что вы не видите проблем в использовании ИИ в своих играх, лишает их индивидуальности и души.
Тролляка. Сходи к психотерапевту. Нельзя спускать свою желч в гейм сообществе. Ты тут лишний. Смекаешь?
вижу генеративный ИИ! тут генеративный ИИ!! как же люди будут в это играть??
Не говорите, это просто кошмар какой-то!
Согласен. Грешно не запостить комментарий в постах олкон геймс
Спасибо! Стараемся для наших читателей!
У девушки глаза разного размера, если присмотреться
Симметричных лиц не бывает даже в жизни)
Поразглядывай 100 рублёвую купюру. Я слашал, что там есть чтото интересное.
Что нейронка выдала - то и используют
Не стоит есть из помойки, Вас не учили в детстве?
(Кто-то так любит компанию Олкон, что наш знак клеит везде, мы-то только рады, спасибо :-)
я уже плачу когда вижу новости по этой игре.. 😭😭😭
Рады вызывать эмоции! Будем писать еще чаще, принято +
Ясно 5 декабря можно в стим не заходить, все равно серваки лягут.
Все ок, не лягут. Мы с Гейбом уже перетёрли. Он укрепит инфраструктуру к этому числу, всё схвачено. Поэтому точно Вам говорим - не лягут. Смело заходите в стим 5-ого декабря.
Наконец- то этот хитяра выйдет, всем хейтерам сочувствую.
Мы разошлем всем хейтерам ссылки на игру. Потом еще. Потом еще. И еще.
Они пройдут все этапы: и отрицание и принятие. Но, по ночам, закрывшись в комнате и под одеялом, будут играть и постанывать от удовольствия. Инфа 100%