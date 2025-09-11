Алена возвращается! "Храм Зеленой Луны: пролог" - узнайте ее историю первыми!

Мы услышали ваши просьбы о возвращении демоверсии "Храма Зеленой Луны" и решили пойти навстречу! Но вместо простого возвращения старой демки, создадим нечто большее – "Храм Зеленой Луны: пролог"!
Вы помните Алену из первой демки, ее портрет о пропаже еще висит в таинственной хижине в основной игре? Теперь у вас появится возможность сыграть за нее и узнать ее историю! В "Прологе" вы сможете исследовать мир "Храма Зеленой Луны" глазами Алены и раскрыть часть тайн, предшествующих событиям основной игры.
Мы тщательно доработаем этот проект, внесем корректировки и добавим новые элементы, чтобы сделать его максимально интересным и атмосферным. А после прохождения вы сможете ознакомиться с полной версией игры и продолжить свое захватывающее путешествие по Жигулевским горам.
Релиз планируем уже в октябре!
Я конечно не играл, но в желаемом лежит. Жду первопроходцев, почитать комментарии, на данный момент комменты условно такие "Бродилка-ходилка, хоррор элементы, до вершин не добралась но и гомномном не стало"
То есть кому нравятся бродилки, по хорошей скидке может и могут поиграть, если хотят поддержать ру разрабов.
А, решили бесплатный пролог выпустить. Так многие авторы подобных игр делают и это правильно, потому, что они все одинаковые и их огромное количество, нужно понять что цепляет, а что нет. Самое оно что бы завлечь людей и пощупать игру.
