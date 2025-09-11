Алена возвращается! "Храм Зеленой Луны: пролог" - узнайте ее историю первыми!

Мы услышали ваши просьбы о возвращении демоверсии "Храма Зеленой Луны" и решили пойти навстречу! Но вместо простого возвращения старой демки, создадим нечто большее – "Храм Зеленой Луны: пролог"!

Вы помните Алену из первой демки, ее портрет о пропаже еще висит в таинственной хижине в основной игре? Теперь у вас появится возможность сыграть за нее и узнать ее историю! В "Прологе" вы сможете исследовать мир "Храма Зеленой Луны" глазами Алены и раскрыть часть тайн, предшествующих событиям основной игры.

Мы тщательно доработаем этот проект, внесем корректировки и добавим новые элементы, чтобы сделать его максимально интересным и атмосферным. А после прохождения вы сможете ознакомиться с полной версией игры и продолжить свое захватывающее путешествие по Жигулевским горам.

Релиз планируем уже в октябре!