Храм Зелёной Луны 14.08.2025
Экшен, Адвенчура, Ужасы, Инди, От первого лица
Алена возвращается! "Храм Зеленой Луны: пролог" - узнайте ее историю первыми!

Olkon Games Olkon Games Официальный аккаунт

Мы услышали ваши просьбы о возвращении демоверсии "Храма Зеленой Луны" и решили пойти навстречу! Но вместо простого возвращения старой демки, создадим нечто большее – "Храм Зеленой Луны: пролог"!

Вы помните Алену из первой демки, ее портрет о пропаже еще висит в таинственной хижине в основной игре? Теперь у вас появится возможность сыграть за нее и узнать ее историю! В "Прологе" вы сможете исследовать мир "Храма Зеленой Луны" глазами Алены и раскрыть часть тайн, предшествующих событиям основной игры.

Мы тщательно доработаем этот проект, внесем корректировки и добавим новые элементы, чтобы сделать его максимально интересным и атмосферным. А после прохождения вы сможете ознакомиться с полной версией игры и продолжить свое захватывающее путешествие по Жигулевским горам.

Релиз планируем уже в октябре!

deathrocketandme
Мы услышали ваши просьбы

Кто просил? Признавайтесь.

agula98

Разработчик сам попросил
Сам опубликовал

GleamingUngus

Был опросник и в комментариях спрашивали.
Если ты не в теме - удали стыдливо свой комментарий и не позорься

Eldarino GleamingUngus

чета нас то и не спросили нихера, мб только у тебя спрашивали?)

NochnoiGid

Имена нарицательные пишутся с буквой "ё".

Добрый_бобер

А какие еще выдуманные правила знаешь?

Haliburton

О ещё один горе учитель русского языка 😅

Кей Овальд

Нет. Все имена с буквой "ё" пишутся с буквой "ё". Вот правило.

Keksdhvhub

Кста где кнопка скрить новость по играм, когда введут, кто в курсах ?

Beckinsale

Я конечно не играл, но в желаемом лежит. Жду первопроходцев, почитать комментарии, на данный момент комменты условно такие "Бродилка-ходилка, хоррор элементы, до вершин не добралась но и гомномном не стало"

То есть кому нравятся бродилки, по хорошей скидке может и могут поиграть, если хотят поддержать ру разрабов.

MistaSpider

Зачем поддерживать это дно?) что бы оно плодилось ?

Кошачий комочек

собаки лают а караван идёт вперёд

Кей Овальд

А, решили бесплатный пролог выпустить. Так многие авторы подобных игр делают и это правильно, потому, что они все одинаковые и их огромное количество, нужно понять что цепляет, а что нет. Самое оно что бы завлечь людей и пощупать игру.

YouTube_GamesTezi
узнайте ее историю

А что, прям надо да?