Храм Зелёной Луны 14.08.2025
Экшен, Адвенчура, Ужасы, Инди, От первого лица
3.9 99 оценок

Дальнейшие планы Olkon Games. Показываем wish листы. Рассказываем про дальнейшую стратегию

Olkon Games Olkon Games Официальный аккаунт

Неделя после релиза пролетела молниеносно: столько стримов, обзоров и внимание к игре в истории нашей студии еще не было, да и быть не могло, так как истории у нас пока как таковой и нет.

Olkon Games - студия с двумя выпущенными играми. Liber - сделанный с нулевым опытом в геймдеве за год на коленке и вот теперь Temple of the Green Moon (TGM)

TGM, локация "Потерянная деревня"

Мы получили в 2 раза больше виш листов, чем в Liber, подписчики в сообществах в ВК растут (после релиза Liber было 2800, сейчас 6100), словом, студия потихонечку нарабатывает мышцы!

Виши в Liber - 4118

Виши в TGM - 9051 (пока писали пост уже 9055 и они продолжают прибывать)

Про продажи традиционно рассказывать не будем, как говорится деньги любят тишину, но скажем так: приятно удивил VK Play! Это просто праздник какой-то. Чувствуется, что количество игроков на площадке кратно выросло и скажем так: показатели в ВК не намного ниже, чем в Steam! И это нас очень радует. Площадка здорово развивается.

Нам очень важно внимание: как позитивное так и негативное. Из последнего мы выделяем для себя точки роста и учимся дальше. Первое просто приятно. Бывает конечно и просто бессмысленная злоба, но мы честно не обращаем на нее внимание. Зачем обращать внимание на несчастных, завистливых людей? Это их внутренний ад - злиться на кого-то, тем самым делая себе хуже, а мы просто идем дальше и не оглядываемся назад.

Итак, какие у нас планы?

  1. В самом разгаре разработки бесплатный пролог "Temple of the Green Moon: Prologue" в котором мы расскажем историю туристки Алены, как она забрела в пещеру и потерялась. В последствии главный герой основной игры столкнется с этим персонажем. Игра будет бесплатной и выйдет в Steam и VK Play в октябре месяце с ссылкой на главный проект
  2. Мы заказали китайский перевод на TGM и в октябре сделаем большое обновление, в котором будет китайский. Итого игра у нас будет на трех основных языках Steam
  3. И теперь самое главное: в октябре приступим к созданию DLC для TGM. Разработка сценария уже идет полным ходом. Это будет игра примерно на 1 час геймплея в двух локациях. При написании сценария мы вдохновляемся франшизой Silent Hill, а атмосфера в начале игры будет похожа на:
Время года в DLC: осень

Что будем делать после перечисленного? Студия пока занимается текущими задачами, которых не мало, а ближе к Новому Году мы определимся с дальнейшим путем развития. Идей слишком много и мы по правде сказать сами не знаем за какую из них взяться. Liber 2? Продолжение серий игр по аномальным зонам России, улучшая качество и иммерсивность историй? Попробовать опять что-то новое и сделать платформер? GTA в Самаре?

Об этом мы расскажем чуть позже. Ниже наш TGM. Уже пробовали спасти Максима из самого сердца аномальной зоны?

Temple of the Green Moon VK Play

Temple of the Green Moon Steam

Neko-Aheron

А эти продолжают гадить в новостной ленте…

17
Fedaykin

"столько стримов, обзоров и внимание к игре в истории нашей студии еще не было, да и быть не могло"

12
Neko-Aheron Fedaykin

Точно « не могло» :D

9
Hiomia

The Temple of Green Shame (TGS). Так наверно круче звучит. И я опять же не про игру...а про посты.

4
Bait795

Ох уж этот олкон геймс со своим Олегом! Дней без новостей храма ,ноль!

6
Neko-Aheron

Это у нас теперь «местный туалет» для какашечных смайлов ( их новости ))))

6
Truthful Zaman Neko-Aheron

Справедливости ради, лучше б и их не ставили. Оно из-за этого всплывает аж на главной регулярно. Если бы реакций вообще не было оно бы и там не оказывалось.

3
Neko-Aheron Truthful Zaman

Тут главное зайти в коменты и сразу все станет ясно… но отмечу, игра их выглядит очень паршиво и уровень интерес к ней справедливый, а именно 0

2
agula98
Про продажи традиционно рассказывать не будем

Етсественно, ведь они околонулевые, а накрученные боты vk play игру-то и не покупали

показатели в ВК не намного ниже, чем в Steam!
5
MistaSpider

Каждый день новости об этом высере. Дорогие разработчики- это так не работает 👎🏻👎🏻👎🏻

5
opexdisturbed
Бывает конечно и просто бессмысленная злоба, но мы честно не обращаем на нее внимание. Зачем обращать внимание на несчастных, завистливых людей? Это их внутренний ад - злиться на кого-то, тем самым делая себе хуже, а мы просто идем дальше и не оглядываемся назад.

А вот за это уже обидно. Мы своими комментами хоть баллов вам накидывали, чтобы там тыщу в стим выиграть например, а вы вот так с нами?! Что ж. Раньше я давал вам малую часть медийного белого шума (не важно плохой или хороший - шум и есть шум). Совсем малую, но как говориться "курочка по зернышку...". Повторюсь, я ни разу не обзывал и не унижал авторов игры. Зато от них наслушался.

4
ЮрийSport

«Бывает конечно и просто бессмысленная злоба, но мы честно не обращаем на нее внимание. Зачем обращать внимание на несчастных, завистливых людей? Это их внутренний ад - злиться на кого-то, тем самым делая себе хуже, а мы просто идем дальше и не оглядываемся назад.»

С первым предложением полностью согласен и, сугубо личное мнение, на нем и надо было остановиться. Остальные два предложения вполне логичны и все умные люди и так знают что так и есть, но то что вы это озвучили - не красиво.

Удачи вам с проектом, надеюсь нормальные потенциальные покупатели ещё захотят поддержать вас рублем даже после этих слов.

4