Дальнейшие планы Olkon Games. Показываем wish листы. Рассказываем про дальнейшую стратегию

Неделя после релиза пролетела молниеносно: столько стримов, обзоров и внимание к игре в истории нашей студии еще не было, да и быть не могло, так как истории у нас пока как таковой и нет.
Olkon Games - студия с двумя выпущенными играми. Liber - сделанный с нулевым опытом в геймдеве за год на коленке и вот теперь Temple of the Green Moon (TGM)
TGM, локация "Потерянная деревня"
Мы получили в 2 раза больше виш листов, чем в Liber, подписчики в сообществах в ВК растут (после релиза Liber было 2800, сейчас 6100), словом, студия потихонечку нарабатывает мышцы!
Виши в Liber - 4118
Виши в TGM - 9051 (пока писали пост уже 9055 и они продолжают прибывать)
Про продажи традиционно рассказывать не будем, как говорится деньги любят тишину, но скажем так: приятно удивил VK Play! Это просто праздник какой-то. Чувствуется, что количество игроков на площадке кратно выросло и скажем так: показатели в ВК не намного ниже, чем в Steam! И это нас очень радует. Площадка здорово развивается.
Нам очень важно внимание: как позитивное так и негативное. Из последнего мы выделяем для себя точки роста и учимся дальше. Первое просто приятно. Бывает конечно и просто бессмысленная злоба, но мы честно не обращаем на нее внимание. Зачем обращать внимание на несчастных, завистливых людей? Это их внутренний ад - злиться на кого-то, тем самым делая себе хуже, а мы просто идем дальше и не оглядываемся назад.
Итак, какие у нас планы?
- В самом разгаре разработки бесплатный пролог "Temple of the Green Moon: Prologue" в котором мы расскажем историю туристки Алены, как она забрела в пещеру и потерялась. В последствии главный герой основной игры столкнется с этим персонажем. Игра будет бесплатной и выйдет в Steam и VK Play в октябре месяце с ссылкой на главный проект
- Мы заказали китайский перевод на TGM и в октябре сделаем большое обновление, в котором будет китайский. Итого игра у нас будет на трех основных языках Steam
- И теперь самое главное: в октябре приступим к созданию DLC для TGM. Разработка сценария уже идет полным ходом. Это будет игра примерно на 1 час геймплея в двух локациях. При написании сценария мы вдохновляемся франшизой Silent Hill, а атмосфера в начале игры будет похожа на:
Время года в DLC: осень
Что будем делать после перечисленного? Студия пока занимается текущими задачами, которых не мало, а ближе к Новому Году мы определимся с дальнейшим путем развития. Идей слишком много и мы по правде сказать сами не знаем за какую из них взяться. Liber 2? Продолжение серий игр по аномальным зонам России, улучшая качество и иммерсивность историй? Попробовать опять что-то новое и сделать платформер? GTA в Самаре?
Об этом мы расскажем чуть позже. Ниже наш TGM. Уже пробовали спасти Максима из самого сердца аномальной зоны?
Temple of the Green Moon VK Play
А вот за это уже обидно. Мы своими комментами хоть баллов вам накидывали, чтобы там тыщу в стим выиграть например, а вы вот так с нами?! Что ж. Раньше я давал вам малую часть медийного белого шума (не важно плохой или хороший - шум и есть шум). Совсем малую, но как говориться "курочка по зернышку...". Повторюсь, я ни разу не обзывал и не унижал авторов игры. Зато от них наслушался.
«Бывает конечно и просто бессмысленная злоба, но мы честно не обращаем на нее внимание. Зачем обращать внимание на несчастных, завистливых людей? Это их внутренний ад - злиться на кого-то, тем самым делая себе хуже, а мы просто идем дальше и не оглядываемся назад.»
С первым предложением полностью согласен и, сугубо личное мнение, на нем и надо было остановиться. Остальные два предложения вполне логичны и все умные люди и так знают что так и есть, но то что вы это озвучили - не красиво.
Удачи вам с проектом, надеюсь нормальные потенциальные покупатели ещё захотят поддержать вас рублем даже после этих слов.