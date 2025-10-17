ЧАТ ИГРЫ
Храм Зелёной Луны 14.08.2025
Экшен, Адвенчура, Ужасы, Инди, От первого лица
3.8 122 оценки

Дмитрий Куплинов прячется от Ивана Кротова - для Храма Зелёной Луны вышло новое обновление

Olkon Games Olkon Games Официальный аккаунт

В одном из последних обновлений "Храма Зеленой Луны" Иван значительно прокачал свои интеллектуальные навыки! Теперь он не просто преследует вас, но и активно ищет – заглядывает под кровати, чутко реагирует на каждый шорох и просчитывает ваши ходы.

Вы побежали вокруг здания? Иван не станет ломиться в лоб – он обойдет с другой стороны, предугадав ваш маневр. Больше никаких заскриптованных путей – он сам строит маршрут, принимает решения, чтобы поймать вас. В больнице он теперь заглядывает в самые темные уголки, включая пространство под кроватями, усиливая ощущение полной безысходности. Готовьтесь к тому, что прятаться станет гораздо сложнее и гораздо интереснее!

Храм Зеленой Луны в VK Play

15
24
Комментарии:  24
User_200

Жопу твоего Куплинова, все эти блогеры не хотят идти на реальную работу. Зарабатывать деньги своим потом и руками сидят и клянчат донаты со своим стримвысером

16
Добрый_бобер

О, кто-то недавно провел себе интернет и познакомился со стримингом))

4
Генерал Анатолий

Реальная работа это то, что приносит тебе доход

5
Генерал Анатолий Добрый_бобер

Из серии "дети в Африке голодают, а буржуи жируют на далары"

6
antiRed

как же пох.й

6
Tommy451

Olkon Games уронил отварную сосиску

4
ZAUSA
Olkon Games уронил отварную сосиску

"Куплинов подобрал и съел".

1
Генерал Анатолий

Летсплей хоррора, мы что оказались в 2012?

1
MistaSpider

А я прячусь от новостей об этом высере 🤮

1
Vurdalak

Игростримы - зло.

1
Lvinomord

Лучше посмотреть как Куплинов рассказывает про Вертикальную линию;)

Grazy__Rock

Лучше бы от Вована Кротова прятался https://wikireality.ru/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD_(%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0

bysaturn

Вы бы дешевые скримеры вырезали, да нелогичные рвы на прогулочной дороге. Портит впечатление.

Tiger Goose

Правда ли, что данная компания пытается заполучить права на дистрибуцию видеоигры Wild Life в России?