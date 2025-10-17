Дмитрий Куплинов прячется от Ивана Кротова - для Храма Зелёной Луны вышло новое обновление

В одном из последних обновлений "Храма Зеленой Луны" Иван значительно прокачал свои интеллектуальные навыки! Теперь он не просто преследует вас, но и активно ищет – заглядывает под кровати, чутко реагирует на каждый шорох и просчитывает ваши ходы.

Вы побежали вокруг здания? Иван не станет ломиться в лоб – он обойдет с другой стороны, предугадав ваш маневр. Больше никаких заскриптованных путей – он сам строит маршрут, принимает решения, чтобы поймать вас. В больнице он теперь заглядывает в самые темные уголки, включая пространство под кроватями, усиливая ощущение полной безысходности. Готовьтесь к тому, что прятаться станет гораздо сложнее и гораздо интереснее!

Храм Зеленой Луны в VK Play