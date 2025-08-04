Эта игра будет ювелирно отшлифована: окончательная дата релиза 14 августа 2025 года

Сегодня мы выложим пост основателя студии Olkon Games, который был опубликован в другой соц сети. Думаем, это будет интересно почитать всем, кто интересуется нашей разработкой и ждёт релиз «Храм Зеленой Луны»:

Два года разработки игры позади. Это было прекрасное время! Разработка игр меня всегда вдохновляет и радует. Помогает расслабиться и переключиться. С одной стороны это работа, с другой стороны работой это назвать не всегда представляется возможным :) Скорее всего любимое дело.

Ровно 2 года назад я поехал на Кавказ и там, совершенно спонтанно, родилась идея делать игру про простого Самарского парня, который решает исследовать аномальную зону в Жигулевском заповеднике Самарской области.

Уже по приезду в Самару я буквально помчался изучать эти места, поехал в штольни, походил по загадочным и аномальным локациям Жигулевских гор. Купил соответствующую литературу.

2 года пролетели незаметно. 2 года творчества, дискуссий, изучения аномалий, общения с командой, сотни часов, проведенных в десятках игр для вдохновения, штудирование книг и даже общение с человеком, который профессионально занимается изучением аномальных зон Самарской области.

Прекрасный период! И вот, мы на финишной прямой. Как писал классик: «Огонь, с которого всё началось и которым мы всё заканчиваем», только в моем случае, это повторная поездка на наш Кавказ, где я завершаю работу над нашим проектом: созвоны с коллегами, принятие ключевых решений, подготовка к релизу, бесконечное тестирование игры днём и ночью, высоко в горах. Мой Steamdeck в этом очень сильно помог!

Я хотел выпустить игру 7-ого августа, в День Рождения моей основной компании Олкон. Но, буквально вчера, после очередного тестирования игры, принял решение, что проект не готов к релизу в эту дату. Мы не успели буквально немного!

Как говорят в среде предпринимателей, нельзя перепрыгнуть пропасть на 99%. Так и с проектом. Он готов на 99%. То есть не готов. И этот 1% мы планируем завершить за неделю. Я принял это решение, но решил спросить вас, наших игроков, чтобы убедиться в правильности своего решения. Ведь кто-то ждал игру именно 7-ого августа.

Голосование подтвердило правильность моего решения. Лучше мы выложимся на 100% и выпустим в релиз готовый продукт. Уверен, вы найдете в нем ошибки на релизе в любом случае, даже если мы еще год будем над ним работать, так как даже в ААА проектах на релизе их находят. Но, по крайней мере мы сделаем все, что сами нашли и выпустим проект, который максимально отшлифовали на данный момент времени.

После релиза планируем над ним работать минимум полгода, вне зависимости от коммерческих показателей. Эта игра будет ювелирно отшлифована и заранее благодарю тех из вас, кто поможет нам в этом!

Друзья, окончательная дата релиза 14 августа 2025 года.

Эту дату согласовали с VK Play, билд прошел модерацию, поэтому теперь дело только за шлифовкой и доработкой, чем мы сейчас день и ночь занимаемся.

Спасибо за доверие и интерес к нашему проекту! Эту неделю мы будем работать день и ночь. После релиза создадим ветку для обратной связи. Игра выйдет 14 августа, 2025 года здесь:

https://vkplay.ru/play/game/greenmoontemple/

Работаем!

Олег Коноваленко, основатель студии Olkon Games, руководитель и геймдизайнер проекта.