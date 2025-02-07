Главные роли в игре "Храм Зеленой Луны" озвучили Денис Беспалый и Михаил Тихонов

Главный герой Макс и ключевой персонаж сюжета Загадочный незнакомец будут полностью озвучены в игре. Актеры озвучки Денис Беспалый и Михаил Тихонов не просто озвучили отдельные реплики, но и фактически сыграли друг с другом сцены для сюжетных роликов в игре.
Представляем вашему вниманию одну из доделанных кат сцен.
Макс уже не смеётся и не ехидничает, как в самом начале истории, когда он отправился развеивать мифы Жигулевских Гор...
Но кто этот загадочный человек? Откуда он? Что здесь происходит? И что будет написано в той записке? Это, конечно же, мы рассказывать не будем и вы узнаете после прохождения игры.
как-то не очень похоже на психологический триллер, скорее просто на какой-то квест с мультяшной графикой, да и озвучка тоже довольно театральная
вам уже дали понять что никому ваша индюшатина не интересна, каллов бродилка с корявыми анимациями, мыльными текстурками и скучным сюжетом. Вон отсюда
А эти "никто" сейчас с вами в одной комнате?