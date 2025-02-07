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Temple of the Green Moon 2025 г.
Адвенчура, Ужасы, Инди, От первого лица
5.7 19 оценок

Главные роли в игре "Храм Зеленой Луны" озвучили Денис Беспалый и Михаил Тихонов

Olkon Games
Новости

Главный герой Макс и ключевой персонаж сюжета Загадочный незнакомец будут полностью озвучены в игре. Актеры озвучки Денис Беспалый и Михаил Тихонов не просто озвучили отдельные реплики, но и фактически сыграли друг с другом сцены для сюжетных роликов в игре.

Представляем вашему вниманию одну из доделанных кат сцен.

Макс уже не смеётся и не ехидничает, как в самом начале истории, когда он отправился развеивать мифы Жигулевских Гор...

Но кто этот загадочный человек? Откуда он? Что здесь происходит? И что будет написано в той записке? Это, конечно же, мы рассказывать не будем и вы узнаете после прохождения игры.

3
3
Комментарии: 3
Ваш комментарий
Чебурешник

как-то не очень похоже на психологический триллер, скорее просто на какой-то квест с мультяшной графикой, да и озвучка тоже довольно театральная

1
Альбиберчери

вам уже дали понять что никому ваша индюшатина не интересна, каллов бродилка с корявыми анимациями, мыльными текстурками и скучным сюжетом. Вон отсюда

-4
GoliafJx
никому

А эти "никто" сейчас с вами в одной комнате?

1