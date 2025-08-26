ЧАТ ИГРЫ
Храм Зелёной Луны 14.08.2025
Экшен, Адвенчура, Ужасы, Инди, От первого лица
5.3 60 оценок

"Храм Зеленой Луны" показала идеальный старт без критических багов. Первый патч на следующей неделе

Olkon Games Olkon Games Официальный аккаунт

Уже на следующей неделе мы порадуем вас первым патчем!

Стоит отметить, что релизная версия раннего доступа получилась очень хороша. Да, не без косяков, но мы не делали хот фиксы и не было патча первого дня (который возникает у многих разработчиков, когда в билде в первый же день находят кучу багов и глитчей)
Ни одного критичного бага выявлено не было. Данный релиз просто разительно отличается от релиза Liber, нашей предыдущей и первой игры, где первый патч был уже на следующий день, после того как игроки нашли десятки критичных багов.

Главные герои нашей игры Liber.
В первом патче "Храма Зеленой Луны", который выкатим на следующей неделе, мы сделали 30 пунктов из списка. Пофиксили баги которые вы нашли и улучшили некоторые игровые моменты, которые придумали в процессе наблюдения за игроками.
Список огласим в день выхода патча, а пока предлагаем полюбоваться картинами в таинственном замке, которые нашел Максим в рабочем кабинете хозяина этого замка.

Комментарии: 9
Truthful Zaman
Ни одного критичного бага выявлено не было

А сколько было выявлено игроков? Может поэтому баги не выявлены?

4
Olkon Games

Игроков для выявления критических багов, если бы они были, достаточно.

4
Мимино Olkon Games

Я очень хочу поиграть в эту игру! Но у меня нет денег что бы ее купить, разрабы подарите пожалуйста мне игру ☺️☺️☺️

5
Искусственный интеллeкт Olkon Games
Игроков для выявления критических багов, если бы они были

да, если бы были игроки, верно 🤣

2
antonborisov198

А я напоминаю)

1
Neko-Aheron

Просто в игре самая лучшая зашита от пиратства - отсутствие какого либо желание играть в подобное ))

Кошачий комочек

ого угу ага. А теперь сколько игроков поиграло в эту игру? что бы найти хоть один баг

Ивасик

Вы порадуете игроков первым патчем, а игроки порадуют вас первыми покупками игры.

Шутка.