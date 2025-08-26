"Храм Зеленой Луны" показала идеальный старт без критических багов. Первый патч на следующей неделе

Уже на следующей неделе мы порадуем вас первым патчем!

Стоит отметить, что релизная версия раннего доступа получилась очень хороша. Да, не без косяков, но мы не делали хот фиксы и не было патча первого дня (который возникает у многих разработчиков, когда в билде в первый же день находят кучу багов и глитчей)

Ни одного критичного бага выявлено не было. Данный релиз просто разительно отличается от релиза Liber, нашей предыдущей и первой игры, где первый патч был уже на следующий день, после того как игроки нашли десятки критичных багов.

Главные герои нашей игры Liber.

В первом патче "Храма Зеленой Луны", который выкатим на следующей неделе, мы сделали 30 пунктов из списка. Пофиксили баги которые вы нашли и улучшили некоторые игровые моменты, которые придумали в процессе наблюдения за игроками.

Список огласим в день выхода патча, а пока предлагаем полюбоваться картинами в таинственном замке, которые нашел Максим в рабочем кабинете хозяина этого замка.