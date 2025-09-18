"Храм Зеленой Луны: Пролог" уже готов покорить VK Play!

Страница приквела "Храма Зеленой Луны", где вы сыграете за Алену и увидите начало истории, уже создана!
Мы с нетерпением ждем, когда вы сможете погрузиться в этот мир! Игра будет абсолютно бесплатной и выйдет совсем скоро, так что добавляйте ее в избранное, чтобы не пропустить релиз!
Как же мы без бестолковой рекламы ненужной некому игры ))
Как же мы без твоего бестолкового коммента, обязательно надо зайти в игру которая не нравится и захейтить
Если бы эти неучи маркетинга приняли бы, что их игра буквально мусор и перестали засырать новости не было бы необходимости в моих комментариях, но они знают, что сделал и пытаются всеми сила продать это... Такие игры нужно хейтить и травить, чтобы было меньше бестолковых разработчиков недоигр с тупым сюжетом и лживой рекламой.
Ну твоя борьба. Лично мне пофиг на эту игру, и как то вообще без разницы что они пишут такие новости. Зашел просто комменты почитать, и как обычно ты тут
«Покорить» серьезно?))
неитересно скип
Бесплатно демо от олкон геймс аттракционн невиданной щедрости от Олега и ноль дней новостей об храме на пг!