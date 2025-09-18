ЧАТ ИГРЫ
Храм Зелёной Луны 14.08.2025
Экшен, Адвенчура, Ужасы, Инди, От первого лица
3.8 106 оценок

"Храм Зеленой Луны: Пролог" уже готов покорить VK Play!

Olkon Games Olkon Games Официальный аккаунт

Страница приквела "Храма Зеленой Луны", где вы сыграете за Алену и увидите начало истории, уже создана!

Мы с нетерпением ждем, когда вы сможете погрузиться в этот мир! Игра будет абсолютно бесплатной и выйдет совсем скоро, так что добавляйте ее в избранное, чтобы не пропустить релиз!

"Храм Зеленой Луны: Пролог" в VK Play

8
14
Комментарии:  14
Neko-Aheron

Как же мы без бестолковой рекламы ненужной некому игры ))

10
Константин335

Как же мы без твоего бестолкового коммента, обязательно надо зайти в игру которая не нравится и захейтить

7
Neko-Aheron Константин335

Если бы эти неучи маркетинга приняли бы, что их игра буквально мусор и перестали засырать новости не было бы необходимости в моих комментариях, но они знают, что сделал и пытаются всеми сила продать это... Такие игры нужно хейтить и травить, чтобы было меньше бестолковых разработчиков недоигр с тупым сюжетом и лживой рекламой.

6
Константин335 Neko-Aheron

Ну твоя борьба. Лично мне пофиг на эту игру, и как то вообще без разницы что они пишут такие новости. Зашел просто комменты почитать, и как обычно ты тут

3
MistaSpider

«Покорить» серьезно?))

2
Кошачий комочек

неитересно скип

1
Bait795

Бесплатно демо от олкон геймс аттракционн невиданной щедрости от Олега и ноль дней новостей об храме на пг!

1