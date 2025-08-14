"Храм Зеленой Луны" выходит сегодня в 14:00 в VK Play

Важная информация!

Мы поставим галочку «ранний доступ», хотя по факту это полноценна игра и в «полном» доступе не будет нового геймплея. В раннем доступе мы поймаем всевозможные глитчи, которые бывают у 100% вышедших игр, даже ААА студий. Потом отполируем найденное и со спокойной душой уберем эту галочку.

Храм Зелёной Луны — купить игру в VK Play

После большого обновления и доведения проекта до состояния абсолютно без замечаний и найденных неточностей, стоимость игры будет увеличена. И мы считаем важным предупредить об этом заранее.

Отправляясь в путешествие с блогером Максимом прямо сейчас, вы получаете возможность оценить полноценный проект, поддержка которого продолжится и после релиза. Мы уже наметили ряд новых наработок, которые появятся в последующих патчах к релизной игре. Долго тянуть не будем, первый патч вступит в силу ориентировочно через месяц.

В обновлениях будут добавлены:

отдельная вкладка с находками предметов

механика с музыкальными треками русских исполнителей

достижения

дополнительный контент после прохождения

дополнительные фразы главного героя

дополнительные записки, раскрывающие лор

дополнительные события в локации деревня

второй вариант раскладки на геймпаде

другие правки, которые повысят комфорт от прохождения.

Мы будем признательны обратной связи, чтобы проанализировать: чего вам не хватает в текущей версии, и рассмотреть возможность добавить эти запросы в патч.

Желаем вам приятной игры!