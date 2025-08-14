"Храм Зеленой Луны" выходит сегодня в 14:00 в VK Play

Важная информация!
Мы поставим галочку «ранний доступ», хотя по факту это полноценна игра и в «полном» доступе не будет нового геймплея. В раннем доступе мы поймаем всевозможные глитчи, которые бывают у 100% вышедших игр, даже ААА студий. Потом отполируем найденное и со спокойной душой уберем эту галочку.
Храм Зелёной Луны — купить игру в VK Play
После большого обновления и доведения проекта до состояния абсолютно без замечаний и найденных неточностей, стоимость игры будет увеличена. И мы считаем важным предупредить об этом заранее.
Отправляясь в путешествие с блогером Максимом прямо сейчас, вы получаете возможность оценить полноценный проект, поддержка которого продолжится и после релиза. Мы уже наметили ряд новых наработок, которые появятся в последующих патчах к релизной игре. Долго тянуть не будем, первый патч вступит в силу ориентировочно через месяц.
В обновлениях будут добавлены:
- отдельная вкладка с находками предметов
- механика с музыкальными треками русских исполнителей
- достижения
- дополнительный контент после прохождения
- дополнительные фразы главного героя
- дополнительные записки, раскрывающие лор
- дополнительные события в локации деревня
- второй вариант раскладки на геймпаде
- другие правки, которые повысят комфорт от прохождения.
Мы будем признательны обратной связи, чтобы проанализировать: чего вам не хватает в текущей версии, и рассмотреть возможность добавить эти запросы в патч.
Желаем вам приятной игры!
давай обратный отсчет как с фейковым фоллаутом регайте быстрее страничку с непонятным доменом ща как набегут миллионы фанатов вашего "зеленого что то там"... а точно...
Спасибо, не надо
Что за пиар не пойми чего? PG продался
А что это вообще за игра, смотрел ролики не особо что то понял.
Смесь Alan Wake с Indiana Jones в российском сеттинге.
вы слишком хорошего мнения о своем продукте если сравниваете его с этими играми...
Быть хорошего мнения о своей работе - это правильный подход. К тому же в данном случае сравнение в смысле похожего геймплея.
камера зеленого слоника