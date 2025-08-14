ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Храм Зелёной Луны 14.08.2025
Экшен, Адвенчура, Ужасы, Инди, От первого лица
5.4 47 оценок

"Храм Зеленой Луны" выходит сегодня в 14:00 в VK Play

Olkon Games Olkon Games Официальный аккаунт

Важная информация!

Мы поставим галочку «ранний доступ», хотя по факту это полноценна игра и в «полном» доступе не будет нового геймплея. В раннем доступе мы поймаем всевозможные глитчи, которые бывают у 100% вышедших игр, даже ААА студий. Потом отполируем найденное и со спокойной душой уберем эту галочку.

Храм Зелёной Луны — купить игру в VK Play

После большого обновления и доведения проекта до состояния абсолютно без замечаний и найденных неточностей, стоимость игры будет увеличена. И мы считаем важным предупредить об этом заранее.

Отправляясь в путешествие с блогером Максимом прямо сейчас, вы получаете возможность оценить полноценный проект, поддержка которого продолжится и после релиза. Мы уже наметили ряд новых наработок, которые появятся в последующих патчах к релизной игре. Долго тянуть не будем, первый патч вступит в силу ориентировочно через месяц.

В обновлениях будут добавлены:

  • отдельная вкладка с находками предметов
  • механика с музыкальными треками русских исполнителей
  • достижения
  • дополнительный контент после прохождения
  • дополнительные фразы главного героя
  • дополнительные записки, раскрывающие лор
  • дополнительные события в локации деревня
  • второй вариант раскладки на геймпаде
  • другие правки, которые повысят комфорт от прохождения.

Мы будем признательны обратной связи, чтобы проанализировать: чего вам не хватает в текущей версии, и рассмотреть возможность добавить эти запросы в патч.

Желаем вам приятной игры!

14
9
Комментарии: 9
Ваш комментарий
Alex40001

давай обратный отсчет как с фейковым фоллаутом регайте быстрее страничку с непонятным доменом ща как набегут миллионы фанатов вашего "зеленого что то там"... а точно...

7
211186

Спасибо, не надо

5
JackReacher

Что за пиар не пойми чего? PG продался

4
EmotionalHarvard

А что это вообще за игра, смотрел ролики не особо что то понял.

2
Olkon Games

Смесь Alan Wake с Indiana Jones в российском сеттинге.

2
Alex40001 Olkon Games

вы слишком хорошего мнения о своем продукте если сравниваете его с этими играми...

Olkon Games Alex40001

Быть хорошего мнения о своей работе - это правильный подход. К тому же в данном случае сравнение в смысле похожего геймплея.

Legioner999

камера зеленого слоника

2