Храм Зелёной Луны 14.08.2025
Экшен, Адвенчура, Ужасы, Инди, От первого лица
4.3 80 оценок

Храм Зелёной Луны получил масштабное обновление: ачивки в VK Play, исправленные баги и новый контент!

Olkon Games Olkon Games Официальный аккаунт

Работа над игрой продолжается, и мы делаем всё возможное для её улучшения! На основе ваших фидбеков мы вносим регулярные обновления. Вчера вышел масштабный патч, и что особенно важно – в VK Play теперь доступны достижения! Это наш любимый магазин, и для нас лично это особенно значимое событие.

Фиксы:

  1. Починили некоторые сейв-поинты
  2. Починили проблемы с фонарем
  3. Починили проблемы с дверью в хижине на локации «Берег»
  4. Поставили дополнительные коллизии, чтобы самые хитрые игроки не могли пробраться
  5. Починили фразы у гадалки в локации «Деревня» и добавили им субтитров
  6. Починили некорректно работающее достижение «Супермен»
  7. Поправили некоторые субтитры в «Пещере», которые работали некорректно
  8. В VK Play появились ачивки

Дополнение контента:

  1. Заменили реакцию актера на страх, чтобы больше погрузить игрока в атмосферу
  2. Сделали более разнообразным появление монстра в локации «Подземелье»
  3. Добавили газетную вырезку в локации «Деревня», больше раскрывающую лор этих мест
  4. Удалили 2 лаза в локации «Пещера» по просьбам игроков
  5. Добавили очень интересный журнал, вам точно понравится, если найдете
  6. Поработали над звуками в «Пещере» для большей атмосферы
  7. Добавили дополнительный контент в дневник, который еще больше погрузит в историю

Спасибо вам за то, что делитесь своими впечатлениями через комментарии, стримы и отзывы! Ваша вовлеченность – это то, что движет нашу команду вперед.

Смело обновляйте игру в VK Play и Steam!

Храм Зеленой Луны в VK Play

Храм Зеленой Луны в Steam

Neko-Aheron

И они продолжают… хотя люди уже 100500 раз высказались в отношении этой недоновелы

7
Olkon Games

И будем продолжать) А вы зачем себя насилуете? Если так не нравится, зачем читаете и комменты пишите?

10
Eldarino Olkon Games

так посты бы не делали в тг про эту игру, и нас бы тут не было, а прийти обосрать вашу недоподелку мы всегда готовы

2
Neko-Aheron Olkon Games

ну тогда присоединюсь к мнению уважаемого Eldarino. Все таки тоже забава, какая никакая )))

Пользователь ВКонтакте

Огонь! Ачивки появились! 🔥 // Александр Яшин

3
ЮрийSport

Спасибо. А сколько по продолжительности примерно Ваша игра?

Пользователь ВКонтакте

так вот почему стим перелдически ложится уже вторую неделю..газпром медиа тестирует свой игрымайлсру (вкплэй).. яяяясно.. "мы не будем трогать стим",посмотрим на ситуацию а ближайшем будущем // Александр Джестер