Храм Зелёной Луны получил масштабное обновление: ачивки в VK Play, исправленные баги и новый контент!

Работа над игрой продолжается, и мы делаем всё возможное для её улучшения! На основе ваших фидбеков мы вносим регулярные обновления. Вчера вышел масштабный патч, и что особенно важно – в VK Play теперь доступны достижения! Это наш любимый магазин, и для нас лично это особенно значимое событие.

Фиксы:

Починили некоторые сейв-поинты Починили проблемы с фонарем Починили проблемы с дверью в хижине на локации «Берег» Поставили дополнительные коллизии, чтобы самые хитрые игроки не могли пробраться Починили фразы у гадалки в локации «Деревня» и добавили им субтитров Починили некорректно работающее достижение «Супермен» Поправили некоторые субтитры в «Пещере», которые работали некорректно В VK Play появились ачивки

Дополнение контента:

Заменили реакцию актера на страх, чтобы больше погрузить игрока в атмосферу Сделали более разнообразным появление монстра в локации «Подземелье» Добавили газетную вырезку в локации «Деревня», больше раскрывающую лор этих мест Удалили 2 лаза в локации «Пещера» по просьбам игроков Добавили очень интересный журнал, вам точно понравится, если найдете Поработали над звуками в «Пещере» для большей атмосферы Добавили дополнительный контент в дневник, который еще больше погрузит в историю

Спасибо вам за то, что делитесь своими впечатлениями через комментарии, стримы и отзывы! Ваша вовлеченность – это то, что движет нашу команду вперед.

Смело обновляйте игру в VK Play и Steam!

Храм Зеленой Луны в VK Play

Храм Зеленой Луны в Steam