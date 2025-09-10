Храм Зелёной Луны получил масштабное обновление: ачивки в VK Play, исправленные баги и новый контент!

Работа над игрой продолжается, и мы делаем всё возможное для её улучшения! На основе ваших фидбеков мы вносим регулярные обновления. Вчера вышел масштабный патч, и что особенно важно – в VK Play теперь доступны достижения! Это наш любимый магазин, и для нас лично это особенно значимое событие.
Фиксы:
- Починили некоторые сейв-поинты
- Починили проблемы с фонарем
- Починили проблемы с дверью в хижине на локации «Берег»
- Поставили дополнительные коллизии, чтобы самые хитрые игроки не могли пробраться
- Починили фразы у гадалки в локации «Деревня» и добавили им субтитров
- Починили некорректно работающее достижение «Супермен»
- Поправили некоторые субтитры в «Пещере», которые работали некорректно
- В VK Play появились ачивки
Дополнение контента:
- Заменили реакцию актера на страх, чтобы больше погрузить игрока в атмосферу
- Сделали более разнообразным появление монстра в локации «Подземелье»
- Добавили газетную вырезку в локации «Деревня», больше раскрывающую лор этих мест
- Удалили 2 лаза в локации «Пещера» по просьбам игроков
- Добавили очень интересный журнал, вам точно понравится, если найдете
- Поработали над звуками в «Пещере» для большей атмосферы
- Добавили дополнительный контент в дневник, который еще больше погрузит в историю
Спасибо вам за то, что делитесь своими впечатлениями через комментарии, стримы и отзывы! Ваша вовлеченность – это то, что движет нашу команду вперед.
Смело обновляйте игру в VK Play и Steam!
И они продолжают… хотя люди уже 100500 раз высказались в отношении этой недоновелы
И будем продолжать) А вы зачем себя насилуете? Если так не нравится, зачем читаете и комменты пишите?
так посты бы не делали в тг про эту игру, и нас бы тут не было, а прийти обосрать вашу недоподелку мы всегда готовы
ну тогда присоединюсь к мнению уважаемого Eldarino. Все таки тоже забава, какая никакая )))
Огонь! Ачивки появились! 🔥 // Александр Яшин
Спасибо. А сколько по продолжительности примерно Ваша игра?
так вот почему стим перелдически ложится уже вторую неделю..газпром медиа тестирует свой игрымайлсру (вкплэй).. яяяясно.. "мы не будем трогать стим",посмотрим на ситуацию а ближайшем будущем // Александр Джестер