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Temple of the Green Moon 2025 г.
Адвенчура, Ужасы, Инди, От первого лица
5.3 22 оценки

Игра "Храм Зеленой Луны" прошла в следующий этап конкурса "Игропром online"

Olkon Games Olkon Games Официальный аккаунт

Наша игра «Храм Зеленой Луны» сумела пройти отбор среди множества других игр и попасть в следующий этап фестиваля «Игропром online». Теперь мы просим поддержки у игроков — за наше творение можно проголосовать по специальной ссылке.

Надо сказать, что сам «Игропром» — это довольно-таки интересная площадка, где собираются проекты наших разработчиков. По сути, это место, где можно увидеть много новых игр, о которых вы, возможно, даже не слышали. Если вам интересно, что сейчас происходит в отечественной игровой индустрии, стоит заглянуть на сайт фестиваля.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
Alex40001

мусор со всей руси собрали круто круто

-2