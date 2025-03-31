Игра "Храм Зеленой Луны" прошла в следующий этап конкурса "Игропром online"

Наша игра «Храм Зеленой Луны» сумела пройти отбор среди множества других игр и попасть в следующий этап фестиваля «Игропром online». Теперь мы просим поддержки у игроков — за наше творение можно проголосовать по специальной ссылке.

Надо сказать, что сам «Игропром» — это довольно-таки интересная площадка, где собираются проекты наших разработчиков. По сути, это место, где можно увидеть много новых игр, о которых вы, возможно, даже не слышали. Если вам интересно, что сейчас происходит в отечественной игровой индустрии, стоит заглянуть на сайт фестиваля.