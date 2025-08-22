Игра "Храм Зеленой Луны" вошла в список лидеров продаж на VK Play

Нам очень приятно находиться в одном списке со столько достойными проектами и мы надеемся, что и дальше сможем радовать игроков качеством нашей игры.
Прямо сейчас мы работаем над первым крупным обновлением, которое добавит в игру много улучшений, включая достижения.
В будущих обновлениях в игру будут добавлены:
- отдельная вкладка с находками предметов;
- механика с музыкальными треками русских исполнителей;
- достижения;
- дополнительный контент после прохождения;
- дополнительные фразы главного героя;
- дополнительный саунд;
- дополнительные записки, раскрывающие лор;
- дополнительные события в локации деревня;
- второй вариант раскладки на геймпаде;
- другие правки, которые повысят комфорт от прохождения.
Мы будем признательны обратной связи, чтобы проанализировать: чего вам не хватает в текущей версии, и рассмотреть возможность добавить эти запросы в патч.
При этом игры нет на основных торрентах. Верим, вошла. Я поверил.
храм рыгатиной луны
и этот тоже krettino
Ух ты, сколько вас
Даже самому захотелось игру сделать, чтобы вас по тригерить ))
И на заставке триколор сделаю
часы сперва верни, трегерить он тут собрался мамкин воин!
А на каком месте храм проплаченой луны находится в списке продаж стима? Аааа, его же там нет очень удобно получилось
Есть, релиз будет совсем скоро. А в VK Play пока ранний доступ.
В статье буквально ссылка на страничку стим
Поменяй штаны
Легко быть в списке лидеров в магазине где мало что продается. В стиме такое сможете повторить?
Костя, ну а ты куда лезешь? Нет, чтобы порадоваться, что игра в русском сеттинге , а не очередное г о в н о - анимэ, так надо сразу троллить и еще закидывать игру в хиты? с фига ли она должна в стим в хитах то быть сразу? Я лично в нее играл, игра получилась интересной
Я не хейчу, выйдет в стиме я куплю и поиграю в эту игру. А в вкплее даже не собираюсь
Может если бы разрабы поменяли название своей игры с храм зелёной луны на храм голубой луны,тогда б интереса у всех было б к игре больше! Хотя вы тогда сами понимаете с чем бы игру тогда б ассоциировали!
Забавно смотреть как кучку неудачников тригерит российская игра)) Кто, вы, "воины"? Балтийские тигры или жители 4_0_ 4? :-DDD
По факту: отличная игра. Ламповая и интересная. Кто своим го_вне_цом тут рисует букавки против, могу поспорить даже не играли в эту игру )))
Вата looks like
Разраб разлогинся, это нормально когда хейтят комуто зайдет проект ,кому-то нет! Игра средняя на фоне больших проектов теряется, если бы вышла лет так 8 назад был бы вау эффект возможно,но когда люди прошедшие тот же оутласт или soma ,а до этого вагон amnesia будет тупа искушен и с вопросами зачем?
Эта та самая игра, в которую никто не станет играть если бы не реклама у летсплейщиков. И то, это придётся повторять при каждой обнове)
жду селент Хилл и резидент эвел! Посмотрел летсплее с этим храмом не впечатлило посредственно, уж лучше перепройти тот же Outlast!