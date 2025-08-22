Игра "Храм Зеленой Луны" вошла в список лидеров продаж на VK Play

Нам очень приятно находиться в одном списке со столько достойными проектами и мы надеемся, что и дальше сможем радовать игроков качеством нашей игры.

Прямо сейчас мы работаем над первым крупным обновлением, которое добавит в игру много улучшений, включая достижения.

В будущих обновлениях в игру будут добавлены:

отдельная вкладка с находками предметов;

механика с музыкальными треками русских исполнителей;

достижения;

дополнительный контент после прохождения;

дополнительные фразы главного героя;

дополнительный саунд;

дополнительные записки, раскрывающие лор;

дополнительные события в локации деревня;

второй вариант раскладки на геймпаде;

другие правки, которые повысят комфорт от прохождения.

Мы будем признательны обратной связи, чтобы проанализировать: чего вам не хватает в текущей версии, и рассмотреть возможность добавить эти запросы в патч.