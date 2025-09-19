Игра "Храм Зелёной Луны" прошла проверку на совместимость со Steamdeck

Valve провели проверку игры на совместимость со Steamdeck и мы получили подтверждение! Теперь игра будет показываться в магазине для владельцев Steamdeck.
Да, верификация не 100% ( зеленая галочка - идеально подходит), желтая можно играть. У нас желтая. Но, мы выполним рекомендации и обязательно подадим на зеленую галочку!
Кстати Liber так и не проверили, а прошло уже 3 года после релиза. Здесь же проверка прошла буквально через 2 недели. Круто!
Так, шаг за шагом наша студия набирается опыта, учится и потихонечку движется вперед.
Даже если ничего не делать и не выпускать игры то онлайн всё ровно будет больше)
да че вы за этот онлайн прицепились? Разрабам вообще поХ судя по всему, они делают свое дело молча, прут как танк вперед. Долго наблюдал за комментами и восхищаюсь этой студией. Так изящно ссать в лица хейтерам - это верх мастерства
Скорее разрабы бабкоотмывочные, судя по тому как активно пиарятся
Цирк можно устроить и для себя любимого... у развалов просто головка пустая, вот и понять еще не смогли, что за гуано они выпустили))
очень круто спасибо, но лучше я на стимдеке в Хелоу Китти поиграю
Красавцы! Поздравляю. Так и доберусь до игрушки, а то вечено в командировках. А дек всегда в чемодане )))
но не прошла главную проверку - на совместимость с игроками
А почему цены в Тенге на скриншоте?
Может быть Olkon Games казахи.
Если только Самара стала частью Казахстан.
алкаш геймс. моча геймс
Откуда у этой конторы столько бабок объясните?
а разве стим берет бабки за верификацию игры на дек ? о О
А с чего кому-либо объясняться перед каким-то рандомным ноу-неймом?
Да не, я про то, что они явно заносят игрожурам, чтобы новости об этой (скорей всего невысокого качества) игре ежедневно появлялись на главной пг в качестве маркетинговой рекламы.
да с такой то графикой и смартфон потянет
ох уж этот олкон геймс с их tgm, там и проходить модерацию и не нужно, лагать нечему! Тот же резедет эвел выпустили на смартфон свое время! А вот сделать в брос в пг типа что мы еще живы это да! Видать путь олкон геймс с Олегом выбисить людей чтобы они купили их поделку про рассматривания банок со сгушенноым молоком,но это так не работает и ваши недомаркитологи набранный с улицы по квоте вас обманули и тупа взяли бабки за советы!
Чо за игра, типа квест? Ща заканчиваю монтесуму, если тут есть 3 в ряд, готов попробовать