Храм Зелёной Луны 14.08.2025
Экшен, Адвенчура, Ужасы, Инди, От первого лица
3.6 113 оценок

Игра "Храм Зелёной Луны" прошла проверку на совместимость со Steamdeck

Olkon Games Olkon Games Официальный аккаунт

Valve провели проверку игры на совместимость со Steamdeck и мы получили подтверждение! Теперь игра будет показываться в магазине для владельцев Steamdeck.

Да, верификация не 100% ( зеленая галочка - идеально подходит), желтая можно играть. У нас желтая. Но, мы выполним рекомендации и обязательно подадим на зеленую галочку!

Кстати Liber так и не проверили, а прошло уже 3 года после релиза. Здесь же проверка прошла буквально через 2 недели. Круто!
Так, шаг за шагом наша студия набирается опыта, учится и потихонечку движется вперед.

Комментарии:  21
Linkord777

Даже если ничего не делать и не выпускать игры то онлайн всё ровно будет больше)

UnsureValour

да че вы за этот онлайн прицепились? Разрабам вообще поХ судя по всему, они делают свое дело молча, прут как танк вперед. Долго наблюдал за комментами и восхищаюсь этой студией. Так изящно ссать в лица хейтерам - это верх мастерства

Hevin UnsureValour

Скорее разрабы бабкоотмывочные, судя по тому как активно пиарятся

Neko-Aheron

Цирк можно устроить и для себя любимого... у развалов просто головка пустая, вот и понять еще не смогли, что за гуано они выпустили))

Eldarino

очень круто спасибо, но лучше я на стимдеке в Хелоу Китти поиграю

UnsureValour

Красавцы! Поздравляю. Так и доберусь до игрушки, а то вечено в командировках. А дек всегда в чемодане )))

Искусственный интеллeкт

но не прошла главную проверку - на совместимость с игроками

Иваныч из Тулы

А почему цены в Тенге на скриншоте?

Xstranger

Может быть Olkon Games казахи.

Иваныч из Тулы Xstranger

Если только Самара стала частью Казахстан.

трах_микроволновки Xstranger

алкаш геймс. моча геймс

Phoenix87

Откуда у этой конторы столько бабок объясните?

UnsureValour

а разве стим берет бабки за верификацию игры на дек ? о О

Vova S

А с чего кому-либо объясняться перед каким-то рандомным ноу-неймом?

Phoenix87 UnsureValour

Да не, я про то, что они явно заносят игрожурам, чтобы новости об этой (скорей всего невысокого качества) игре ежедневно появлялись на главной пг в качестве маркетинговой рекламы.

трах_микроволновки

да с такой то графикой и смартфон потянет

Bait795

ох уж этот олкон геймс с их tgm, там и проходить модерацию и не нужно, лагать нечему! Тот же резедет эвел выпустили на смартфон свое время! А вот сделать в брос в пг типа что мы еще живы это да! Видать путь олкон геймс с Олегом выбисить людей чтобы они купили их поделку про рассматривания банок со сгушенноым молоком,но это так не работает и ваши недомаркитологи набранный с улицы по квоте вас обманули и тупа взяли бабки за советы!

mxorganic

Чо за игра, типа квест? Ща заканчиваю монтесуму, если тут есть 3 в ряд, готов попробовать

