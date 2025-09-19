Игра "Храм Зелёной Луны" прошла проверку на совместимость со Steamdeck

Valve провели проверку игры на совместимость со Steamdeck и мы получили подтверждение! Теперь игра будет показываться в магазине для владельцев Steamdeck.

Да, верификация не 100% ( зеленая галочка - идеально подходит), желтая можно играть. У нас желтая. Но, мы выполним рекомендации и обязательно подадим на зеленую галочку!

Кстати Liber так и не проверили, а прошло уже 3 года после релиза. Здесь же проверка прошла буквально через 2 недели. Круто!

Так, шаг за шагом наша студия набирается опыта, учится и потихонечку движется вперед.