Итоги теста: игра "Храм Зеленой Луны" полностью готова и ждёт вас!

Всем привет. Вчера мы писали о том, что начали финальный тест игры перед релизом. Итог: результаты показали, что игра полностью готова к выходу 14 августа.

Хотя напоминаем, что это все равно будет ранний доступ в VK Play по сниженной цене 590 рублей.

Храм Зелёной Луны — купить игру в VK Play

Мы продолжим работать над игрой после выхода и полноценный релиз состоится в VK Play и Steam (цена немного повысится). После релиза мы продолжим работу, выпуская как корректирующие, так и контентные патчи.

Вчера мы сняли демоверсию со страниц VK Play и Steam. Как писали ранее, демо безнадежно устарела, наш проект сильно вырвался вперед. Но для участия в некоторых онлайн мероприятиях, мы создадим новую, а именно «вырежем» кусок из оригинальной игры, примерно минут на 30 геймплея. Скорее всего, это будет та же пещера, но уже с Максимом в главной роли (в демоверсии был свой небольшой сюжет с другим персонажем из лора игры). Кто успел поиграть в первую демоверсию, тот молодец! Вы поймете некоторые вещи, которые теперь доступны только вам ;)