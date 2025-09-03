Календарь перевернулся. Настал день релиза "Храма Зеленой Луны" в Steam!

Да-да, мы знаем, что сегодня 3 сентября. И мы не могли обойтись без отсылки к главному культурному артефакту Рунета: Михаил Шифутинский сказал – значит, будет!

С момента нашего релиза в VK Play пролетели три насыщенные недели. Мы безмерно благодарны всем, кто уже успел погрузиться в загадочный мир игры и разгадать ее тайны! Теперь мы готовы разделить наше приключение с ещё большим количеством игроков!

"Храм Зелёной Луны" будет доступен в Steam сегодня в 18:00 по МСК!

Готовьтесь исследовать загадочные руины, решать головоломки и раскрывать секреты, которые хранились веками.

Запускайте Steam, друзья, добавляйте в список желаемого:

Увидимся в Храме!