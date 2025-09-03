ЧАТ ИГРЫ
Храм Зелёной Луны 14.08.2025
Экшен, Адвенчура, Ужасы, Инди, От первого лица
5.4 67 оценок

Календарь перевернулся. Настал день релиза "Храма Зеленой Луны" в Steam!

Olkon Games Olkon Games Официальный аккаунт

Да-да, мы знаем, что сегодня 3 сентября. И мы не могли обойтись без отсылки к главному культурному артефакту Рунета: Михаил Шифутинский сказал – значит, будет!

С момента нашего релиза в VK Play пролетели три насыщенные недели. Мы безмерно благодарны всем, кто уже успел погрузиться в загадочный мир игры и разгадать ее тайны! Теперь мы готовы разделить наше приключение с ещё большим количеством игроков!

"Храм Зелёной Луны" будет доступен в Steam сегодня в 18:00 по МСК!

Готовьтесь исследовать загадочные руины, решать головоломки и раскрывать секреты, которые хранились веками.

Запускайте Steam, друзья, добавляйте в список желаемого:

Увидимся в Храме!

18
11
Комментарии: 11
NexusX5

Отличная новость! Жду 18:00!

4
WHisKY Del

Если эта игруля напоминает Амнезию, тогда поиграем.

3
thundergirl

Поздравляю! Это был долгий путь)

3
Alex40001

ух ща как релизница аш макаку обгонит в 2 раза

2
Ивасик

Ну давайте, по рюмочке минералки с закусью за предстоящий успех игры !

1
Кошачий комочек

на мемах наживаетесь?

Olkon Games

не любим упускать возможности)

2
Кошачий комочек Olkon Games

это типо амнезия?

Olkon Games Кошачий комочек

Больше похоже на смесь Alan Wake с Indiana Jones в российском сеттинге

agula98

Выпускать игру в один день с Cronos и за день до выхода hollow knight ну что сказать, земля пухом

Neko-Aheron

Поржом все хором над онлайном этого убожества )