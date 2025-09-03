Календарь перевернулся. Настал день релиза "Храма Зеленой Луны" в Steam!

Да-да, мы знаем, что сегодня 3 сентября. И мы не могли обойтись без отсылки к главному культурному артефакту Рунета: Михаил Шифутинский сказал – значит, будет!
С момента нашего релиза в VK Play пролетели три насыщенные недели. Мы безмерно благодарны всем, кто уже успел погрузиться в загадочный мир игры и разгадать ее тайны! Теперь мы готовы разделить наше приключение с ещё большим количеством игроков!
"Храм Зелёной Луны" будет доступен в Steam сегодня в 18:00 по МСК!
Готовьтесь исследовать загадочные руины, решать головоломки и раскрывать секреты, которые хранились веками.
Запускайте Steam, друзья, добавляйте в список желаемого:
Увидимся в Храме!
Отличная новость! Жду 18:00!
Если эта игруля напоминает Амнезию, тогда поиграем.
Поздравляю! Это был долгий путь)
ух ща как релизница аш макаку обгонит в 2 раза
Ну давайте, по рюмочке минералки с закусью за предстоящий успех игры !
на мемах наживаетесь?
не любим упускать возможности)
это типо амнезия?
Больше похоже на смесь Alan Wake с Indiana Jones в российском сеттинге
Выпускать игру в один день с Cronos и за день до выхода hollow knight ну что сказать, земля пухом
Поржом все хором над онлайном этого убожества )