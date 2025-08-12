Началось финальное тестирование билда "Храма Зеленой Луны" для релиза в VK Play

Не можем не поделиться с вами эмоциями, друзья! Сейчас тестируем САМЫЙ последний билд перед тем, как через 2 дня - 14 августа - игра увидит свет. Супер волнительно. Ведь в такой момент (и так было с Liber) нет-нет, да что-нибудь может выскочить. Игра - это программный код и сюрпризы могут быть всегда.
Делимся с вами эмоциями онлайн! Самый ответственный тест начнется прямо сейчас, пойдет сегодня в ночь и закончится уже завтра. По результатам отпишемся в комментариях. Погнали!
Добавляйте игру "Храм Зеленой Луны" в желаемое VK Play:
да ладно вон ватсап уронили ща стим уронится...
Только я лучше к пиратству вернусь, чем буду прикасаться к ВК Плей.
а следы на снегу будут оставаться? а какая версия анриала? а фпс залоченный на 60 или нет? а сколько времени на прохождение? а релиз будет релиз или открытая бета под видом релиза? а страшно будет? а смешно? а управление заточено под клава-мышь или джойстик?
а управление заточено под клава-мышь или джойстик? - да
а страшно будет? а смешно? - да. от того что купил. от того что запустил и оно требует 5080 для 50 фпс)
а релиз будет релиз или открытая бета под видом релиза? - да, будет
а сколько времени на прохождение? - да, будет.
а фпс залоченный на 60 или нет? - да, будет.
Нет уж, спасибо. Подожду в стиме
VK Play это сразу мимо.