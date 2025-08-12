Началось финальное тестирование билда "Храма Зеленой Луны" для релиза в VK Play

Не можем не поделиться с вами эмоциями, друзья! Сейчас тестируем САМЫЙ последний билд перед тем, как через 2 дня - 14 августа - игра увидит свет. Супер волнительно. Ведь в такой момент (и так было с Liber) нет-нет, да что-нибудь может выскочить. Игра - это программный код и сюрпризы могут быть всегда.

Делимся с вами эмоциями онлайн! Самый ответственный тест начнется прямо сейчас, пойдет сегодня в ночь и закончится уже завтра. По результатам отпишемся в комментариях. Погнали!

Добавляйте игру "Храм Зеленой Луны" в желаемое VK Play:

vkplay.ru/play/game/greenmoontemple/