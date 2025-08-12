ЧАТ ИГРЫ
Храм Зелёной Луны 14.08.2025
Экшен, Адвенчура, Ужасы, Инди, От первого лица
4.7 38 оценок

Началось финальное тестирование билда "Храма Зеленой Луны" для релиза в VK Play

Olkon Games Olkon Games Официальный аккаунт

Не можем не поделиться с вами эмоциями, друзья! Сейчас тестируем САМЫЙ последний билд перед тем, как через 2 дня - 14 августа - игра увидит свет. Супер волнительно. Ведь в такой момент (и так было с Liber) нет-нет, да что-нибудь может выскочить. Игра - это программный код и сюрпризы могут быть всегда.

Делимся с вами эмоциями онлайн! Самый ответственный тест начнется прямо сейчас, пойдет сегодня в ночь и закончится уже завтра. По результатам отпишемся в комментариях. Погнали!

Добавляйте игру "Храм Зеленой Луны" в желаемое VK Play:

vkplay.ru/play/game/greenmoontemple/

Комментарии: 7
Tommy.

Alex40001

да ладно вон ватсап уронили ща стим уронится...

Алан Битаров Alex40001

Только я лучше к пиратству вернусь, чем буду прикасаться к ВК Плей.

нитгитлистер

а следы на снегу будут оставаться? а какая версия анриала? а фпс залоченный на 60 или нет? а сколько времени на прохождение? а релиз будет релиз или открытая бета под видом релиза? а страшно будет? а смешно? а управление заточено под клава-мышь или джойстик?

Alex40001

а управление заточено под клава-мышь или джойстик? - да

а страшно будет? а смешно? - да. от того что купил. от того что запустил и оно требует 5080 для 50 фпс)

а релиз будет релиз или открытая бета под видом релиза? - да, будет

а сколько времени на прохождение? - да, будет.

а фпс залоченный на 60 или нет? - да, будет.

Константин335
Нет уж, спасибо. Подожду в стиме

Кей Овальд

VK Play это сразу мимо.