Храм Зелёной Луны 14.08.2025
Экшен, Адвенчура, Ужасы, Инди, От первого лица
4.3 78 оценок

От Liber к Храму Зеленой Луны: наш путь, ваши эмоции и первые секреты игры!

Olkon Games Olkon Games Официальный аккаунт

Наша команда полностью погрузилась в работу после релиза в Steam! Эмоции просто зашкаливают. Мы пристально следим за всеми стримами, а также внимательно изучаем каждый отзыв.

Аудитория игры примерно вдвое превышает показатели нашего предыдущего проекта, Liber, и мы, признаться, не ожидали такого всплеска внимания. Для нас это бесценный опыт, и мы активно учимся.

Поскольку мы только начинаем свой путь в геймдеве, многие процессы для нас в новинку. Мы прекрасно понимаем, что игра не может нравиться абсолютно всем — и это совершенно нормально. Вкусы у всех разные: кто-то предпочитает рыбу, а кто-то мясо; одни любят динамичный шутер, другие — медитативное приключение. Мы все уникальны!

При этом невероятно рады, что большинству игроков проект пришелся по душе, а их обратная связь очень полезная и интересная. С выходом «Храма Зеленой Луны» наша студия закрепила за собой статус самостоятельного разработчика, и теперь мы планируем рост и развитие. Первый шаг сделан — двигаемся только вперед!

Мы анонсируем серию постов с разбором игровых фишек, ведь «Храм Зеленой Луны» — это глубоко проработанный проект, где ваши решения оказывают непосредственное влияние на ход событий.

Например, некоторые игроки сталкивались с сундуком в локации «Деревня», который не поддавался взаимодействию. Это не баг! Если вы не подобрали карту в комнате Степана Разина, то этот сундук невозможно открыть, и вы не сможете получить доступ к легендарным сокровищам.

Краткая инструкция: чтобы найти сокровища, найдите карту. Будьте готовы к встрече с тремя призраками. Но награда определенно стоит усилий!

А сколько еще тайн хранит "Храм Зеленой Луны"? Узнайте сами, отправившись в захватывающее путешествие!

Храм Зеленой Луны в VK Play

GleamingUngus

Нормальная игра.
Не будьте такими токсичными.
Попейте глицин, витамины группы B, обследуйте щитавидку.
Выходите гулять чаще. Деалйте домашку, планируйте свои шаги после школы.

10
antonborisov198

дата регистрации: 25 июля.

GleamingUngus antonborisov198

Выучи книгу "Логика" автора Георгия Челпанова. Пригодится в жизни просто всегда.
Лучшая книга на эту тему. Ниакой воды, чистый гранит.
Не благодари.
https://www.ozon.ru/product/logika-luchshie-sovetskie-uchebniki-chelpanov-georgiy-ivanovich-1771376941/?at=J8tg3DwxmhpvWwMluzp36PXsXVOlr7ijjR0LlIZ79jYl

Tommy451
6
agula98

В Стиме всего лишь 44 отзыва. Игруха хитяра полная,сразу видно рвет все чарты. Какая аудитория, где превышает непонятно

4
GleamingUngus

Никто и не писал, что игра рвёт все чарты.

4
Neko-Aheron GleamingUngus

Для такой игры и подобное успех...

(Отмечу, я бы и слова не писал в сторону этой недоновелы если бы не гнилой пиар и использование кучи лживых аккаунтов )

GleamingUngus Neko-Aheron

С чего вы решили, что это плохо?
Вам не кажется такая логика ущербной?
Опишите ход мыслей, чтобы ваши итоги можно было понять.

antonborisov198

Пока что вы закрепили только статус клоунов, не могущих в СММ)

Neko-Aheron

Как вы достали...