От Liber к Храму Зеленой Луны: наш путь, ваши эмоции и первые секреты игры!

Наша команда полностью погрузилась в работу после релиза в Steam! Эмоции просто зашкаливают. Мы пристально следим за всеми стримами, а также внимательно изучаем каждый отзыв.
Аудитория игры примерно вдвое превышает показатели нашего предыдущего проекта, Liber, и мы, признаться, не ожидали такого всплеска внимания. Для нас это бесценный опыт, и мы активно учимся.
Поскольку мы только начинаем свой путь в геймдеве, многие процессы для нас в новинку. Мы прекрасно понимаем, что игра не может нравиться абсолютно всем — и это совершенно нормально. Вкусы у всех разные: кто-то предпочитает рыбу, а кто-то мясо; одни любят динамичный шутер, другие — медитативное приключение. Мы все уникальны!
При этом невероятно рады, что большинству игроков проект пришелся по душе, а их обратная связь очень полезная и интересная. С выходом «Храма Зеленой Луны» наша студия закрепила за собой статус самостоятельного разработчика, и теперь мы планируем рост и развитие. Первый шаг сделан — двигаемся только вперед!
Мы анонсируем серию постов с разбором игровых фишек, ведь «Храм Зеленой Луны» — это глубоко проработанный проект, где ваши решения оказывают непосредственное влияние на ход событий.
Например, некоторые игроки сталкивались с сундуком в локации «Деревня», который не поддавался взаимодействию. Это не баг! Если вы не подобрали карту в комнате Степана Разина, то этот сундук невозможно открыть, и вы не сможете получить доступ к легендарным сокровищам.
Краткая инструкция: чтобы найти сокровища, найдите карту. Будьте готовы к встрече с тремя призраками. Но награда определенно стоит усилий!
А сколько еще тайн хранит "Храм Зеленой Луны"? Узнайте сами, отправившись в захватывающее путешествие!
Нормальная игра.
Не будьте такими токсичными.
Попейте глицин, витамины группы B, обследуйте щитавидку.
Выходите гулять чаще. Деалйте домашку, планируйте свои шаги после школы.
дата регистрации: 25 июля.
Выучи книгу "Логика" автора Георгия Челпанова. Пригодится в жизни просто всегда.
Лучшая книга на эту тему. Ниакой воды, чистый гранит.
Не благодари.
https://www.ozon.ru/product/logika-luchshie-sovetskie-uchebniki-chelpanov-georgiy-ivanovich-1771376941/?at=J8tg3DwxmhpvWwMluzp36PXsXVOlr7ijjR0LlIZ79jYl
В Стиме всего лишь 44 отзыва. Игруха хитяра полная,сразу видно рвет все чарты. Какая аудитория, где превышает непонятно
Никто и не писал, что игра рвёт все чарты.
Для такой игры и подобное успех...
(Отмечу, я бы и слова не писал в сторону этой недоновелы если бы не гнилой пиар и использование кучи лживых аккаунтов )
С чего вы решили, что это плохо?
Вам не кажется такая логика ущербной?
Опишите ход мыслей, чтобы ваши итоги можно было понять.
Пока что вы закрепили только статус клоунов, не могущих в СММ)
Как вы достали...