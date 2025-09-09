От Liber к Храму Зеленой Луны: наш путь, ваши эмоции и первые секреты игры!

Наша команда полностью погрузилась в работу после релиза в Steam! Эмоции просто зашкаливают. Мы пристально следим за всеми стримами, а также внимательно изучаем каждый отзыв.

Аудитория игры примерно вдвое превышает показатели нашего предыдущего проекта, Liber, и мы, признаться, не ожидали такого всплеска внимания. Для нас это бесценный опыт, и мы активно учимся.

Поскольку мы только начинаем свой путь в геймдеве, многие процессы для нас в новинку. Мы прекрасно понимаем, что игра не может нравиться абсолютно всем — и это совершенно нормально. Вкусы у всех разные: кто-то предпочитает рыбу, а кто-то мясо; одни любят динамичный шутер, другие — медитативное приключение. Мы все уникальны!

При этом невероятно рады, что большинству игроков проект пришелся по душе, а их обратная связь очень полезная и интересная. С выходом «Храма Зеленой Луны» наша студия закрепила за собой статус самостоятельного разработчика, и теперь мы планируем рост и развитие. Первый шаг сделан — двигаемся только вперед!

Мы анонсируем серию постов с разбором игровых фишек, ведь «Храм Зеленой Луны» — это глубоко проработанный проект, где ваши решения оказывают непосредственное влияние на ход событий.

Например, некоторые игроки сталкивались с сундуком в локации «Деревня», который не поддавался взаимодействию. Это не баг! Если вы не подобрали карту в комнате Степана Разина, то этот сундук невозможно открыть, и вы не сможете получить доступ к легендарным сокровищам.

Краткая инструкция: чтобы найти сокровища, найдите карту. Будьте готовы к встрече с тремя призраками. Но награда определенно стоит усилий!

А сколько еще тайн хранит "Храм Зеленой Луны"? Узнайте сами, отправившись в захватывающее путешествие!

