Пасхалка в память о Юре Шатунове в игре "Храм Зеленой Луны"

В команде Olkon Games работают люди разного возраста. И для некоторых из нас Юра Шатунов - это голос молодости, а для кого-то - детства.
В память об этом светлом человеке и замечательном певце мы добавили в свою игру Храм Зеленой Луны так называемое "пасхальное яйцо".
В самом начале игры Макс находит артефакт - кассету "Ласковый апрель". Да-да, артефакт!
Подумать только, ведь большинство школьников даже не знают что это и как этим пользоваться. Но ведь мы с тобой знаем, правда?
Эта седая ночь! И только ей доверяю я!
Ставь лайк, если спел вместе с нами.
Музыка - Группа «Ласковый май», «Седая ночь»(С)
Приятного прослушивания!
там коллектив из пожилых девочек что-ли состоит? мальчики в то время Цоя слушали, Арию, Алису.
это иллюзия и легенда, лично я узнал о Цое только после его смерти. А вот Юру хорошо помню - и по телеку мелькал, и кассеты слушали.
Цоя в основном знали московские и питерские тусовщики, коих не так много было. В провинции единицы.
Кто слушал ? я попсу в то время слушал
я из попсы тогда Акву слушал, и то, ради клипов с вдувабельной солисткой.
Я никогда не любил рок, а слушали его только школьники в моё время, остальные слушали шансон. попсу
Не знаю как человек, но все таки как певец, в плане вокала Шатунов был крайне слаб, не умел короче петь. Гнусавил плюс минус в один тон всё.