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Temple of the Green Moon 2025 г.
Адвенчура, Ужасы, Инди, От первого лица
5.7 19 оценок

Пасхалка в память о Юре Шатунове в игре "Храм Зеленой Луны"

Olkon Games
Новости

В команде Olkon Games работают люди разного возраста. И для некоторых из нас Юра Шатунов - это голос молодости, а для кого-то - детства.

В память об этом светлом человеке и замечательном певце мы добавили в свою игру Храм Зеленой Луны так называемое "пасхальное яйцо".

В самом начале игры Макс находит артефакт - кассету "Ласковый апрель". Да-да, артефакт!

Подумать только, ведь большинство школьников даже не знают что это и как этим пользоваться. Но ведь мы с тобой знаем, правда?

Эта седая ночь! И только ей доверяю я!

Ставь лайк, если спел вместе с нами.

Музыка - Группа «Ласковый май», «Седая ночь»(С)

Приятного прослушивания!

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Комментарии: 6
Ваш комментарий
BewitchingBaron

там коллектив из пожилых девочек что-ли состоит? мальчики в то время Цоя слушали, Арию, Алису.

2
Рука Летудзика

это иллюзия и легенда, лично я узнал о Цое только после его смерти. А вот Юру хорошо помню - и по телеку мелькал, и кассеты слушали.

Цоя в основном знали московские и питерские тусовщики, коих не так много было. В провинции единицы.

0
grobor root

Кто слушал ? я попсу в то время слушал

0
BewitchingBaron grobor root

я из попсы тогда Акву слушал, и то, ради клипов с вдувабельной солисткой.

0
grobor root BewitchingBaron

Я никогда не любил рок, а слушали его только школьники в моё время, остальные слушали шансон. попсу

0
Чебурешник

Не знаю как человек, но все таки как певец, в плане вокала Шатунов был крайне слаб, не умел короче петь. Гнусавил плюс минус в один тон всё.

-3