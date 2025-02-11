Пасхалка в память о Юре Шатунове в игре "Храм Зеленой Луны"

В команде Olkon Games работают люди разного возраста. И для некоторых из нас Юра Шатунов - это голос молодости, а для кого-то - детства.

В память об этом светлом человеке и замечательном певце мы добавили в свою игру Храм Зеленой Луны так называемое "пасхальное яйцо".

В самом начале игры Макс находит артефакт - кассету "Ласковый апрель". Да-да, артефакт!

Подумать только, ведь большинство школьников даже не знают что это и как этим пользоваться. Но ведь мы с тобой знаем, правда?

Эта седая ночь! И только ей доверяю я!

Ставь лайк, если спел вместе с нами.

Музыка - Группа «Ласковый май», «Седая ночь»(С)

Приятного прослушивания!