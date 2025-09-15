ЧАТ ИГРЫ
Храм Зелёной Луны 14.08.2025
Экшен, Адвенчура, Ужасы, Инди, От первого лица
3.9 102 оценки

Погрузитесь в мистический мир "Храма Зеленой Луны" вместе с автором игры!

Olkon Games Olkon Games Официальный аккаунт

Команда Olkon Games приглашает вас на "Авторское прохождение" - уникальную возможность взглянуть на игру глазами её создателя. В видео этой рубрики Олег будет не просто проходит игру, а делиться своим видением сюжета, объяснять значение символов и раскрывать глубокий смысл, который мы заложили в "Храм Зеленой Луны".

В этом и последующих видео вы узнаете:

  1. Какие идеи и смыслы хотели донести до вас через эту историю
  2. Какие мифы и легенды легли в основу сюжета
  3. Что повлияло на дизайн локаций
  4. Какие чувства и эмоции мы хотели вызвать у игроков
  5. Как рождались механики и головоломки

"Авторское прохождение" – это ваш ключ к полному пониманию игры!

Делитесь своими впечатлениями о первом видео этой рубрики в комментариях, задавайте вопросы Олегу и команде Olkon Games!

Храм Зеленой Луны в VK Play

Комментарии:  16
bysaturn
9
endg

Погружаемся

5
Bait795

Ноль дней с новостями от олкон геймс об их игре шедевре гейм дизайна или Олег негодует!

4
xmyr4ik

не закралось ли Олегу терпеть хейт в его сторону за покупные посты ?

3
Bait795

может Олег так пытается отправить месседж людям,что игра может в гейм дизайн и она красивая не зря же они рисовали горы и лес , хотя тот же годовалый релиз селент хила показал что лес может выглядеть на много лучше и гейм дизайн там поинтересней от Поляков!

2
GleamingUngus

Интересный пост.
Спасибо, очень круто.

3
GleamingUngus

Мне нравиться такой формат видео.
Я - за. Давайте ещё видосы.

Bait795 GleamingUngus

Опять эти флешбеки голосов в голове?

BigusDickus

лол, у меня видео даже на 720 не идет)

2
HealthyHasek

жду уже чтоб ваша студия разорилась побыстрее, чтоб некому было посты писать.

2
Tommy451

не чето не хочу пока

1
vertehwost

Вот вы смеётесь а человек аж целую игру сделал чтоб окна разрекламировать. Маркетолог уровня бог

1
RWBYn

Вроде съедобный проект. Чего все негодуют?

1
