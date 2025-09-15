Погрузитесь в мистический мир "Храма Зеленой Луны" вместе с автором игры!

Команда Olkon Games приглашает вас на "Авторское прохождение" - уникальную возможность взглянуть на игру глазами её создателя. В видео этой рубрики Олег будет не просто проходит игру, а делиться своим видением сюжета, объяснять значение символов и раскрывать глубокий смысл, который мы заложили в "Храм Зеленой Луны".

В этом и последующих видео вы узнаете:

Какие идеи и смыслы хотели донести до вас через эту историю Какие мифы и легенды легли в основу сюжета Что повлияло на дизайн локаций Какие чувства и эмоции мы хотели вызвать у игроков Как рождались механики и головоломки

"Авторское прохождение" – это ваш ключ к полному пониманию игры!

Делитесь своими впечатлениями о первом видео этой рубрики в комментариях, задавайте вопросы Олегу и команде Olkon Games!

Храм Зеленой Луны в VK Play