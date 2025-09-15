Погрузитесь в мистический мир "Храма Зеленой Луны" вместе с автором игры!

Команда Olkon Games приглашает вас на "Авторское прохождение" - уникальную возможность взглянуть на игру глазами её создателя. В видео этой рубрики Олег будет не просто проходит игру, а делиться своим видением сюжета, объяснять значение символов и раскрывать глубокий смысл, который мы заложили в "Храм Зеленой Луны".
В этом и последующих видео вы узнаете:
- Какие идеи и смыслы хотели донести до вас через эту историю
- Какие мифы и легенды легли в основу сюжета
- Что повлияло на дизайн локаций
- Какие чувства и эмоции мы хотели вызвать у игроков
- Как рождались механики и головоломки
"Авторское прохождение" – это ваш ключ к полному пониманию игры!
Делитесь своими впечатлениями о первом видео этой рубрики в комментариях, задавайте вопросы Олегу и команде Olkon Games!
Погружаемся
Ноль дней с новостями от олкон геймс об их игре шедевре гейм дизайна или Олег негодует!
не закралось ли Олегу терпеть хейт в его сторону за покупные посты ?
может Олег так пытается отправить месседж людям,что игра может в гейм дизайн и она красивая не зря же они рисовали горы и лес , хотя тот же годовалый релиз селент хила показал что лес может выглядеть на много лучше и гейм дизайн там поинтересней от Поляков!
Интересный пост.
Спасибо, очень круто.
Мне нравиться такой формат видео.
Я - за. Давайте ещё видосы.
Опять эти флешбеки голосов в голове?
лол, у меня видео даже на 720 не идет)
жду уже чтоб ваша студия разорилась побыстрее, чтоб некому было посты писать.
не чето не хочу пока
Вот вы смеётесь а человек аж целую игру сделал чтоб окна разрекламировать. Маркетолог уровня бог
Вроде съедобный проект. Чего все негодуют?