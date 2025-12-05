Релиз! "Temple of the Green Moon: Prologue" уже в Steam!

Если вы ещё не погружались в атмосферный Храм Зеленой Луны, сейчас самое время это исправить! Вы окажетесь в роли туристки Алёны, затерянной в мрачных пещерах Жигулёвских гор. Вокруг только темнота, безысходность и жуткие сущности, которых можно отпугнуть лишь светом фонарика. Сможете ли вы бросить вызов безысходности и найти путь к спасению?
Пролог доступен абсолютно бесплатно! Это отличный шанс познакомиться с миром Храма Зеленой Луны!
Хлам Зелёной Хероты
Ну зачем ты так, мягко, надо по грубее и так, чтобы их менеджер копрофил был в экстазе ))
Мы даже не знали, что наша игра может вдохновить на такие поэтические метафоры.
Не нужно проецировать свои фетиши на нас, спасибо)
CUNT.
ну что за детский сад ахаха
Менеджер ростлееком.игры оплошал. Получился бы отличный эксклюзив.
Ждем отчет об самом успешном успехе от самых успешных успехологов
Да кто этот ваш "Храм зеленой луны"!?
Это вторая игра нашей студии, психологический триллер про блогера-скептика, который отправился в Жигулёвские горы, чтобы разоблачить мифы об аномальных зонах.
Я вот что-то не помню видеоряд этой игры. Не дай Бог, чтобы Луна зелёная стала. Хотя кто их знает, может я еретиком был что это напечатал. Всё в руках Господа Нашего Вседержителя, и лишь ему подвластно подобное. Сейчас посмотрю. // Вячеслав Надымов
Что-то не похоже на Жигулёвские горы, не узнаю я их.
хуета полнейшая
Определённо это Чума! // Вячеслав Надымов
Ребята, ну есть у игры потенциал, но уберите вы эти убогие скримеры в экран, как в хоррорах начала 10-х. Лучше замените просто на эмбиент. Да подлатайте нелогичные моменты.