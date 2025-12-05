Релиз! "Temple of the Green Moon: Prologue" уже в Steam!

Если вы ещё не погружались в атмосферный Храм Зеленой Луны, сейчас самое время это исправить! Вы окажетесь в роли туристки Алёны, затерянной в мрачных пещерах Жигулёвских гор. Вокруг только темнота, безысходность и жуткие сущности, которых можно отпугнуть лишь светом фонарика. Сможете ли вы бросить вызов безысходности и найти путь к спасению?

Пролог доступен абсолютно бесплатно! Это отличный шанс познакомиться с миром Храма Зеленой Луны!