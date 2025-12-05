ЧАТ ИГРЫ
Храм Зелёной Луны 14.08.2025
Экшен, Адвенчура, Ужасы, Инди, От первого лица
3.6 141 оценка

Релиз! "Temple of the Green Moon: Prologue" уже в Steam!

Olkon Games Официальный аккаунт

Если вы ещё не погружались в атмосферный Храм Зеленой Луны, сейчас самое время это исправить! Вы окажетесь в роли туристки Алёны, затерянной в мрачных пещерах Жигулёвских гор. Вокруг только темнота, безысходность и жуткие сущности, которых можно отпугнуть лишь светом фонарика. Сможете ли вы бросить вызов безысходности и найти путь к спасению?

Пролог доступен абсолютно бесплатно! Это отличный шанс познакомиться с миром Храма Зеленой Луны!

YouTube_GamesTezi

Хлам Зелёной Хероты

11
Neko-Aheron

Ну зачем ты так, мягко, надо по грубее и так, чтобы их менеджер копрофил был в экстазе ))

11
Olkon Games

Мы даже не знали, что наша игра может вдохновить на такие поэтические метафоры.

3
Olkon Games Neko-Aheron

Не нужно проецировать свои фетиши на нас, спасибо)

1
ZNGRU

CUNT.

3
Olkon Games

ну что за детский сад ахаха

1
BigLizard

Менеджер ростлееком.игры оплошал. Получился бы отличный эксклюзив.

2
HellowRainbow

Ждем отчет об самом успешном успехе от самых успешных успехологов

2
DepressedPyrrhus

Да кто этот ваш "Храм зеленой луны"!?

1
Olkon Games

Это вторая игра нашей студии, психологический триллер про блогера-скептика, который отправился в Жигулёвские горы, чтобы разоблачить мифы об аномальных зонах.

Пользователь ВКонтакте

Я вот что-то не помню видеоряд этой игры. Не дай Бог, чтобы Луна зелёная стала. Хотя кто их знает, может я еретиком был что это напечатал. Всё в руках Господа Нашего Вседержителя, и лишь ему подвластно подобное. Сейчас посмотрю. // Вячеслав Надымов

1
euronimus a c

Что-то не похоже на Жигулёвские горы, не узнаю я их.

1
gekans

хуета полнейшая

1
Пользователь ВКонтакте

Определённо это Чума! // Вячеслав Надымов

bysaturn

Ребята, ну есть у игры потенциал, но уберите вы эти убогие скримеры в экран, как в хоррорах начала 10-х. Лучше замените просто на эмбиент. Да подлатайте нелогичные моменты.