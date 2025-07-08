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Храм Зелёной Луны 2025 г.
Экшен, Адвенчура, Ужасы, Инди, От первого лица
5.1 24 оценки

Российский хоррор "Храм Зеленой Луны" выйдет на VK Play 7 августа

Solstice Solstice

В игре геймеры вживутся в роль блогера, который не верил в чертовщину, но столкнулся с ней лично.

Российская инди-студия Olkon Games объявила дату релиза хоррора «Храм Зеленой Луны». Ужастик выйдет на VK Play уже 7 августа 2025 года. На сайте доступна демоверсия проекта.

По сюжету известный блогер Максим Елизаров отправляется в район Жигулевский гор в Самарской области. Скептик хочет разоблачить слухи и легенды о местных аномальных зонах и доказать, что ничего паранормального в округе нет. В итоге парню приходится изменить свой взгляд на сверхъестественное.

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