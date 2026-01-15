Скоро в Steam: артбук "Храма Зеленой Луны"!

Совсем скоро на странице «Храма Зеленой Луны» в Steam состоится релиз цифрового артбука! Мы собрали для вас то, что обычно остается за кадром: эскизы и наброски художников, концепты ключевых персонажей, детали, которые вы могли пропустить в игре и многое другое.
Хотите узнать секреты создания игры и увидеть, как создавался мир Храма Зеленой Луны? Следите за новостями о дате выхода в наших постах.
арты появились, я так понимаю после игры?
Само собой ))) Они вначале игру (недоновелу) делали, а потом арты рисовали для того чтобы проверить результат. ))
да это и так видно, тупость просто не пробиваемая
Поверь, даже в лоб скажи они не поймут.