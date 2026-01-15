Скоро в Steam: артбук "Храма Зеленой Луны"!

Совсем скоро на странице «Храма Зеленой Луны» в Steam состоится релиз цифрового артбука! Мы собрали для вас то, что обычно остается за кадром: эскизы и наброски художников, концепты ключевых персонажей, детали, которые вы могли пропустить в игре и многое другое.

Хотите узнать секреты создания игры и увидеть, как создавался мир Храма Зеленой Луны? Следите за новостями о дате выхода в наших постах.