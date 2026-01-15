ЧАТ ИГРЫ
Храм Зелёной Луны 14.08.2025
Экшен, Адвенчура, Ужасы, Инди, От первого лица
3.7 147 оценок

Скоро в Steam: артбук "Храма Зеленой Луны"!

Olkon Games Olkon Games Официальный аккаунт

Совсем скоро на странице «Храма Зеленой Луны» в Steam состоится релиз цифрового артбука! Мы собрали для вас то, что обычно остается за кадром: эскизы и наброски художников, концепты ключевых персонажей, детали, которые вы могли пропустить в игре и многое другое.

Хотите узнать секреты создания игры и увидеть, как создавался мир Храма Зеленой Луны? Следите за новостями о дате выхода в наших постах.

Комментарии:  5
vertehwost

арты появились, я так понимаю после игры?

2
Neko-Aheron

Само собой ))) Они вначале игру (недоновелу) делали, а потом арты рисовали для того чтобы проверить результат. ))

vertehwost Neko-Aheron

да это и так видно, тупость просто не пробиваемая

1
Neko-Aheron vertehwost

Поверь, даже в лоб скажи они не поймут.