Создатели игры "Храм Зеленой Луны" запустили масштабный конкурс на лучший скриншот и не только

Пока мы получаем очень много фидбека по поводу выхода демоверсии игры "Храм Зеленой Луны", анализируем его и работаем над улучшениями, параллельно запустили 2 масштабных конкурса с призами!

Конкурсы позволят не только приятно, но и с пользой для игрока провести время в демоверсии.

Найди предмет из прошлого

Для участия нужно: подписаться на нашу группу, добавить игру «Храм Зеленой Луны» в виш лист в Steam или VK Play, скачать бесплатное демо. Внутри демо мы спрятали предмет, который так и называется «Предмет из прошлого». Найдите его, заскриньте и пришлите скрин в комментарии к посту. Среди тех, кто сможет найти предмет, рандомайзером мы разыграем 5000 рублей на аккаунт Steam или VK Play.

Я так вижу

Для участия нужно: подписаться на нашу группу, добавить игру «Храм Зеленой Луны» в виш лист в Steam или VK Play, скачать бесплатное демо, сделать любой скриншот из демо и выложить его в комментарии под постом. Допускается любая обработка в графических редакторах. Победит автор самого атмосферного, красивого, по мнению нашей команды, скриншота. Победитель получит ключ на игру «Храм Зеленой Луны».

24 октября мы определим победителей! Мы обожаем красивые скриншоты, будем следить за конкурсом с особым удовольствием и рассматривать ваши работы!

Добавить в виш-листы можно здесь: