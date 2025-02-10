У каждого игрока в "Храме Зеленой Луны" будет уникальный дневник

И снова выбор!

В игре «Храм Зеленой Луны» вам предстоит делать выбор довольно часто. Иногда выбор будет сложно сделать из-за моральной составляющей, а иногда нужно быть просто предельно внимательным. Или же, сделав выбор, вы подчеркиваете свою индивидуальность и зарисовки в дневник начинают разительно отличаться: у игроков в итоге дневник получится совершенно индивидуальный.

Некоторые персонажи сложные и не понятны с первого взгляда. Нужно хорошо подумать и не торопиться с выбором.

Да, вы спрашивали про лицевую анимацию? Конечно она есть. Уже добавили. В этом видео это уже можно увидеть.