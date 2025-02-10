ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Temple of the Green Moon 2025 г.
Адвенчура, Ужасы, Инди, От первого лица
5.7 19 оценок

У каждого игрока в "Храме Зеленой Луны" будет уникальный дневник

Olkon Games
Новости

И снова выбор!

В игре «Храм Зеленой Луны» вам предстоит делать выбор довольно часто. Иногда выбор будет сложно сделать из-за моральной составляющей, а иногда нужно быть просто предельно внимательным. Или же, сделав выбор, вы подчеркиваете свою индивидуальность и зарисовки в дневник начинают разительно отличаться: у игроков в итоге дневник получится совершенно индивидуальный.

Некоторые персонажи сложные и не понятны с первого взгляда. Нужно хорошо подумать и не торопиться с выбором.

Да, вы спрашивали про лицевую анимацию? Конечно она есть. Уже добавили. В этом видео это уже можно увидеть.

Источник  
0
3
Комментарии: 3
Ваш комментарий
bysaturn

Когда озвучка идёт просто в уши, а не конкретно со стороны персонажа, то это ощущается совсем так себе.

0
Max Rolens

Лучше бы на нормальную работу устроились, чем делать подобный мусор

-4
Jeckicoder

Лучше бы ты работал, а не комментарии писал.

2