У каждого игрока в "Храме Зеленой Луны" будет уникальный дневник

И снова выбор!
В игре «Храм Зеленой Луны» вам предстоит делать выбор довольно часто. Иногда выбор будет сложно сделать из-за моральной составляющей, а иногда нужно быть просто предельно внимательным. Или же, сделав выбор, вы подчеркиваете свою индивидуальность и зарисовки в дневник начинают разительно отличаться: у игроков в итоге дневник получится совершенно индивидуальный.
Некоторые персонажи сложные и не понятны с первого взгляда. Нужно хорошо подумать и не торопиться с выбором.
Да, вы спрашивали про лицевую анимацию? Конечно она есть. Уже добавили. В этом видео это уже можно увидеть.
Когда озвучка идёт просто в уши, а не конкретно со стороны персонажа, то это ощущается совсем так себе.
Лучше бы на нормальную работу устроились, чем делать подобный мусор
Лучше бы ты работал, а не комментарии писал.