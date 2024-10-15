В "Храме Зеленой Луны" будет паркур

«Храм Зеленой Луны» удивит вас элементами паркура. Хотя это и не Assassin's Creed, и даже в LIBER акробатики было больше, наш подход к паркуру уникален. Представьте себе следующие моменты: балансирование на узких бревнах над бездной, прыжки через расщелины, карабканье по отвесным стенам.

Одна из локаций преподнесет настоящий сюрприз — лабиринт с ловушками, где придется уворачиваться, прыгать и ползти. А иногда даже спасаться бегством от монстров. В нашей игре каждый элемент паркура органично вплетен в игровой процесс.

А вы любите элементы паркура? Чего хотелось бы больше, а чего меньше?

Не забываем добавлять Храм Зеленой Луны в желаемое. Сейчас мы участвуем в Фестивале Steam "Играм быть", крутим регулярные трансляции на странице игры, присоединяйтесь: