В "Храме Зеленой Луны" будет паркур

«Храм Зеленой Луны» удивит вас элементами паркура. Хотя это и не Assassin's Creed, и даже в LIBER акробатики было больше, наш подход к паркуру уникален. Представьте себе следующие моменты: балансирование на узких бревнах над бездной, прыжки через расщелины, карабканье по отвесным стенам.
Одна из локаций преподнесет настоящий сюрприз — лабиринт с ловушками, где придется уворачиваться, прыгать и ползти. А иногда даже спасаться бегством от монстров. В нашей игре каждый элемент паркура органично вплетен в игровой процесс.
А вы любите элементы паркура? Чего хотелось бы больше, а чего меньше?
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Как в Марио?
Видел геймплейный трейлер - увы выглядит безинтересно, так бывает когда разработчики умеют кодить но идею не умеют показывать. О чем игра, в чем её изюминка, какое отличие между ней и обычным инди проходняком-симулятором хотьбы - не понятно.