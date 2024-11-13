В игре "Храм Зеленой Луны" будет OST русской инди-музыки

Мы уже рассказывали в своих постах, что в игре Храм Зеленой Луны будет возможность слушать реальную музыку. Для этого у главного героя Макса есть брендовый плеер фирмы "Соня".
В видео вы можете услышать пример, с какой музыки может начинаться путешествие Максима.
В игре мы используем музыку инди-коллективов, которые откликнулись на наше предложение внести свой вклад в разработку проекта. В игре будут доступны композиции таких коллективов, как Rocky Argonium, Команда Шаттла 311-Х, Zvukov и других.
Конкретно в представленном ролике звучит трек "Ария неизвестной планеты" от исполнителя Команда Шаттла 311-Х. Послушать трек на Яндекс.Музыке.
Если у вас есть знакомые талантливые музыканты или вы сами записываете авторскую музыку, то приглашаем вас принять участие в разработке нашей игры. Пишите нам!
Музыку каких жанров вы хотели бы услышать в игре? Делитесь своими вкусами музыкальных направлений.
Пусть моргенштерну пишут - он им поможет привлечь тонны школодронов в проект)))
Спасибо за идею, но наша игра не для детей, мы планируем довольно хардкорный геймплей!