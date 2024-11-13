В игре "Храм Зеленой Луны" будет OST русской инди-музыки

Мы уже рассказывали в своих постах, что в игре Храм Зеленой Луны будет возможность слушать реальную музыку. Для этого у главного героя Макса есть брендовый плеер фирмы "Соня".

Плеер "Соня" из игры Храм Зеленой Луны.

В видео вы можете услышать пример, с какой музыки может начинаться путешествие Максима.

В игре мы используем музыку инди-коллективов, которые откликнулись на наше предложение внести свой вклад в разработку проекта. В игре будут доступны композиции таких коллективов, как Rocky Argonium, Команда Шаттла 311-Х, Zvukov и других.

Конкретно в представленном ролике звучит трек "Ария неизвестной планеты" от исполнителя Команда Шаттла 311-Х. Послушать трек на Яндекс.Музыке.

Обложка альбома "Господа! Заводите моторы!" группы Команда Шаттла 311-Х.

Если у вас есть знакомые талантливые музыканты или вы сами записываете авторскую музыку, то приглашаем вас принять участие в разработке нашей игры. Пишите нам!

Музыку каких жанров вы хотели бы услышать в игре? Делитесь своими вкусами музыкальных направлений.