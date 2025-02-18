В игре "Храм Зеленой Луны" будет реализован эффект паутины на мониторе

Немного о визуальных фичах: если вы пройдете сквозь паутину, то она на время закроет ваш экран. Этот эффект будет быстропроходящим, чтобы не затруднять игроку обзор, а лишь создать атмосферу и напомнить то неприятное ощущение, которое испытывает человек, когда попадает в паучью сеть. Надеемся, что будет работать на общую атмосферу мрачных локаций, вроде пещеры, подземелья или заброшенного дома в деревне.
Какие еще небольшие атмосферные штрихи можно добавить?
Серьезно? Взаимодействие с триггером и вывод "текстурки" на UI - заслуживает отдельной новости?
Так насколько я понимаю это сам разработчик и пишет всё, вот и доит человек новости из ничего.
У нас был выбор, как определить этот пост кроме Новости и другие варианты следующие: Мнения, Юмор, Файлы, Читы, Гайды, Форум. Что следовало выбрать вместо новости?
Например - не публиковать это. Такой функционал не является чем-то выдающимся. Как я изначально и написал - подобное делается максимально просто. Единственная возможная сложность - в текстурках. На программном уровне это и 50 строчек кода не займет
Это вполне нормальный пост для своего блога разработки. Сделали новую фичу, рассказали.
Если бы правда сделали фичу. Но это не фича. Это просто кривая картинка паутины на экране с плавным исчезновением по таймеру. Если уж делать паутину, тогда делай паутину нормально, а не тяп-ляп. Нафиг в принципе нужен такой не красивый эффект на всё лицо? Чтоб игра ещё хуже выглядела? У вас итак серьёзные проблемы - игра ни рыба, ни мясо, так теперь ещё криво паутину прицепили во всё лицо - НАФИГА?
Выглядит как, какая то новая, тайная, разработка, я думал что в играх такое появится к году так 2060, но оно уже тут, браво ребята, ну новаторы, ну порадовали
вааау, для этого даже ненужны будут новые видяхи с новыми "технологиями"? привет из Л4Д когда в тебя кто плюнет или метро, когда сжигаешь паутину там хоть паук реалистично по руке и роже пробегал...
Главное тогда что бы желающих играть в это не окунули в игре в г...., иначе будет не очень здорово.
ну оверлей с таймером, ну ок. такое было еще в метро 2033
Странно смотрится, когда вляпываешься в большую паутину, а на лице (мониторе) ровно точно такая же по строению паутина, только меньше. Скорее ошмётки должны быть какие-то.
Арахнофобы такие : ммм каеф
Не парьтесь по поводу неадекватов в комментариях. Как понимаю игра аля Шорох и Painscreek killings?
Касательно паутины. Было бы неплохо, если бы у эффекта и паутины на экране была хоть какая-то анимация.
Спасибо. Скорее типа Amnesia и Alan Wake.