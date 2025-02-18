В игре "Храм Зеленой Луны" будет реализован эффект паутины на мониторе

Немного о визуальных фичах: если вы пройдете сквозь паутину, то она на время закроет ваш экран. Этот эффект будет быстропроходящим, чтобы не затруднять игроку обзор, а лишь создать атмосферу и напомнить то неприятное ощущение, которое испытывает человек, когда попадает в паучью сеть. Надеемся, что будет работать на общую атмосферу мрачных локаций, вроде пещеры, подземелья или заброшенного дома в деревне.

Какие еще небольшие атмосферные штрихи можно добавить?