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Temple of the Green Moon 2025 г.
Адвенчура, Ужасы, Инди, От первого лица
5.6 22 оценки

В игре "Храм Зеленой Луны" будет реализован эффект паутины на мониторе

Olkon Games
Новости

Немного о визуальных фичах: если вы пройдете сквозь паутину, то она на время закроет ваш экран. Этот эффект будет быстропроходящим, чтобы не затруднять игроку обзор, а лишь создать атмосферу и напомнить то неприятное ощущение, которое испытывает человек, когда попадает в паучью сеть. Надеемся, что будет работать на общую атмосферу мрачных локаций, вроде пещеры, подземелья или заброшенного дома в деревне.

Какие еще небольшие атмосферные штрихи можно добавить?

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-8
15
Комментарии: 15
Ваш комментарий
PolGhost

Серьезно? Взаимодействие с триггером и вывод "текстурки" на UI - заслуживает отдельной новости?

10
Truthful Zaman

Так насколько я понимаю это сам разработчик и пишет всё, вот и доит человек новости из ничего.

4
Olkon Games

У нас был выбор, как определить этот пост кроме Новости и другие варианты следующие: Мнения, Юмор, Файлы, Читы, Гайды, Форум. Что следовало выбрать вместо новости?

-4
PolGhost Olkon Games

Например - не публиковать это. Такой функционал не является чем-то выдающимся. Как я изначально и написал - подобное делается максимально просто. Единственная возможная сложность - в текстурках. На программном уровне это и 50 строчек кода не займет

1
Olkon Games PolGhost

Это вполне нормальный пост для своего блога разработки. Сделали новую фичу, рассказали.

-1
Janekste Olkon Games
Сделали новую фичу, рассказали.

Если бы правда сделали фичу. Но это не фича. Это просто кривая картинка паутины на экране с плавным исчезновением по таймеру. Если уж делать паутину, тогда делай паутину нормально, а не тяп-ляп. Нафиг в принципе нужен такой не красивый эффект на всё лицо? Чтоб игра ещё хуже выглядела? У вас итак серьёзные проблемы - игра ни рыба, ни мясо, так теперь ещё криво паутину прицепили во всё лицо - НАФИГА?

0
Suntorych

Выглядит как, какая то новая, тайная, разработка, я думал что в играх такое появится к году так 2060, но оно уже тут, браво ребята, ну новаторы, ну порадовали

4
DowncastKylian

вааау, для этого даже ненужны будут новые видяхи с новыми "технологиями"? привет из Л4Д когда в тебя кто плюнет или метро, когда сжигаешь паутину там хоть паук реалистично по руке и роже пробегал...

3
1barac9U7ada7

Главное тогда что бы желающих играть в это не окунули в игре в г...., иначе будет не очень здорово.

1
пекабир

ну оверлей с таймером, ну ок. такое было еще в метро 2033

0
Кей Овальд

Странно смотрится, когда вляпываешься в большую паутину, а на лице (мониторе) ровно точно такая же по строению паутина, только меньше. Скорее ошмётки должны быть какие-то.

0
Floww

Арахнофобы такие : ммм каеф

-2
bysaturn

Не парьтесь по поводу неадекватов в комментариях. Как понимаю игра аля Шорох и Painscreek killings?

Касательно паутины. Было бы неплохо, если бы у эффекта и паутины на экране была хоть какая-то анимация.

-2
Olkon Games

Спасибо. Скорее типа Amnesia и Alan Wake.

-3