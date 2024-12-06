В игре "Храм Зеленой Луны" будет замок с ловушками

В игре Храм Зеленой Луны на данный момент запланировано 7 разноплановых локаций. Все они будут отличаться друг от друга. Вы побываете и под землей и в разных временах года, а порой даже вне времени.

Одной из самых колоритных локаций игры станет средневековый замок. Мы вовсе не беремся утверждать, что это достоверная локация по секретным документам. Наоборот! Наша игра - это своего рода страшная сказка, фантазия, приключение. Поэтому и замок у нас архетипический. Это замок из страшных историй и представлениях современных людей о замках, строящихся не на исторических фактах, а на художественных произведениях.

В нашем замке темно, страшно и повсюду смертельные ловушки!

Герою придется проходить полосы препятствий, где от игрока потребуется хорошая реакция и внимательность.

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