В игре "Храм Зеленой Луны" будет зимняя локация с русской деревней 19-го века

В Храме Зеленой Луны зима уже пришла. Начали работу над финальной и самой сложной с точки реализации локацией: потерянной где-то в параллельной реальности русской деревней 19-ого века.

Именно тут закончится путь нашего главного героя и тут откроются все секреты: что за странный человек был на корабле в начале игры, что за деревянные фигурки мы собирали всю игру, а так же откроется смысл всего пути героя-блогера, который ехал высмеивать аномальную зону.

Эту локацию мы доработаем уже в ближайшее время и продолжим оживлять мир: создавать героев, катсцены, события и прочее.

Разработка идёт полным ходом.