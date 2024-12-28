В игре "Храм Зеленой Луны" будут коллекционные предметы

Продолжаем создавать предметы для вселенной игры.

Внимательно изучайте мир, - чтобы заработать ачивку, нужно найти все коллекционные предметы, которые мы спрячем на разных локациях.

Так, например в одном из рюкзаков молодых туристов можно найти и замечательного Гарлсона.

Это милое привидение знает толк в разных вещах. И оно совершенно точно вписывается в сеттинг мистического триллера.

Ну и конечно 8 пирогов - это круто! Уж Гарлосон точно знает ;)