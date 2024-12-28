В игре "Храм Зеленой Луны" будут коллекционные предметы

Продолжаем создавать предметы для вселенной игры.
Внимательно изучайте мир, - чтобы заработать ачивку, нужно найти все коллекционные предметы, которые мы спрячем на разных локациях.
Так, например в одном из рюкзаков молодых туристов можно найти и замечательного Гарлсона.
Это милое привидение знает толк в разных вещах. И оно совершенно точно вписывается в сеттинг мистического триллера.
Ну и конечно 8 пирогов - это круто! Уж Гарлосон точно знает ;)
очередной апогей инди гвна , посыл разрабам этого и похожих уг следующий - изобретая лупу главное не оказаться ЗА ней
Авторы забейте на хейтеров, выпустите как считаете нужным, получите отзывы, начнете исправлять если много кому не понравится, и так через пот и слезы получится нормальная игра, потом дай бог 2 часть
у тебя язык коричневый
Что хотите от Инди Студии?У них цена прошлой игры 100р всего, пусть разрабы развиваются, вы думаете Храм Зеленой Луны это ААА проект что ли?
Это даже не АА, это будет инди игра.
Я вот специально пошел сейчас купил их игру, пойду оценивать
Пусть компания развивается как хочет, мы как геймеры засрем/поблагодарим и они сделают выводы
По крайней мере 1 их игру не засрали
а понабежало то понабежало то аж все комментарии куда-то делись. прям явно капюшоны из рекламы постарались
А почему на картинке новости фотка автора ? Не ну и так понятно кто все эти ребята которые постят подобные новости но ставить своё фото это уже мания величия.
Как же они отчаянно пытаються рекламировать этот мусор
Давайте уже цену озвучивайте и примерный месяц выхода игры!
Здравствуйте. Цену пока не можем назвать, а примерный месяц выхода март-апрель 2025.
держу за вас кулачки.
Спасибо!
huh?