В игре "Храм Зеленой Луны" главный герой сможет фотографировать любые объекты

Механика фото периодически встречается в играх. Иногда это просто коллекционирование красивых мест или сканирование существ, как в Alba: A Wildlife Adventure или легендарной Beyond Good & Evil. А иногда фото - это часть геймплея, как в Martha is Dead, The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me и Mists of Aiden.
В Храме Зеленой Луны создание мгновенного фото помогает Максу увидеть то, что было скрыто.
Макс исследователь и репортер и когда он видит знак "фото запрещено" для него это значит "срочно сделай фото!". Поэтому такие запретительные знаки в Храме Зеленой Луны имеют обратное значение.
Фото в игре не просто отражают то, что вы и так видите. Они показывают нечто скрытое от невооруженного глаза! 📸
Какая свежая механика. Прям удивительно. Невероятное достижение. Никогда такого не было...погодите...Fatal Frame...Visage...и сотни других хорроров
Почти в каждой игре где есть смартфон ... Вон в якудзе та и вообще, кнопка F12 в Стиме.
Фото режим пихают почти везде
Офигеть, переизобрели клавишу "Print Screen" на клаве!
Стоит добавить кнопку для быстрого доступа к последнему фото. Уж очень долгий процесс на видео.
Ничего уникального, но вполне неплохая фишка. Хотя эти знаки какие-то дурацкие, такие места лучше как-то иначе помечать, например той же кровавой ладонью.
Но главная проблема в том, что весь процесс чудовищно долгий.
Надо было бы как-то так: чел делает фото и во вспышке проявляется надпись на самой стене. А уже потом можно будет поглядеть коллекцию фото когда понадобится (с ускоренной в два раза анимацией альбома).