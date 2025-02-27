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Temple of the Green Moon 2025 г.
Адвенчура, Ужасы, Инди, От первого лица
5.4 22 оценки

В игре "Храм Зеленой Луны" главный герой сможет фотографировать любые объекты

Olkon Games
Новости

Механика фото периодически встречается в играх. Иногда это просто коллекционирование красивых мест или сканирование существ, как в Alba: A Wildlife Adventure или легендарной Beyond Good & Evil. А иногда фото - это часть геймплея, как в Martha is Dead, The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me и Mists of Aiden.

В Храме Зеленой Луны создание мгновенного фото помогает Максу увидеть то, что было скрыто.

Макс исследователь и репортер и когда он видит знак "фото запрещено" для него это значит "срочно сделай фото!". Поэтому такие запретительные знаки в Храме Зеленой Луны имеют обратное значение.

Фото в игре не просто отражают то, что вы и так видите. Они показывают нечто скрытое от невооруженного глаза! 📸

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6
Комментарии: 6
Ваш комментарий
PolGhost

Какая свежая механика. Прям удивительно. Невероятное достижение. Никогда такого не было...погодите...Fatal Frame...Visage...и сотни других хорроров

5
Max Rolens

Почти в каждой игре где есть смартфон ... Вон в якудзе та и вообще, кнопка F12 в Стиме.

1
Nodas

Фото режим пихают почти везде

1
yariko ookami

Офигеть, переизобрели клавишу "Print Screen" на клаве!

4
bysaturn

Стоит добавить кнопку для быстрого доступа к последнему фото. Уж очень долгий процесс на видео.

0
Кей Овальд

Ничего уникального, но вполне неплохая фишка. Хотя эти знаки какие-то дурацкие, такие места лучше как-то иначе помечать, например той же кровавой ладонью.
Но главная проблема в том, что весь процесс чудовищно долгий.
Надо было бы как-то так: чел делает фото и во вспышке проявляется надпись на самой стене. А уже потом можно будет поглядеть коллекцию фото когда понадобится (с ускоренной в два раза анимацией альбома).

0