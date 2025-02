В игре "Храм Зеленой Луны" главный герой сможет фотографировать любые объекты

Механика фото периодически встречается в играх. Иногда это просто коллекционирование красивых мест или сканирование существ, как в Alba: A Wildlife Adventure или легендарной Beyond Good & Evil. А иногда фото - это часть геймплея, как в Martha is Dead, The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me и Mists of Aiden.

В Храме Зеленой Луны создание мгновенного фото помогает Максу увидеть то, что было скрыто.

Макс исследователь и репортер и когда он видит знак "фото запрещено" для него это значит "срочно сделай фото!". Поэтому такие запретительные знаки в Храме Зеленой Луны имеют обратное значение.

Фото в игре не просто отражают то, что вы и так видите. Они показывают нечто скрытое от невооруженного глаза! 📸