ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Храм Зелёной Луны 07.08.2025
Экшен, Адвенчура, Ужасы, Инди, От первого лица
4.3 30 оценок

Владимир Путин оценил нашу игру на Antelus Online EXPO

Olkon Games Olkon Games Официальный аккаунт

Отличные новости! 27 июля наша игра «Храм Зеленой Луны» приняла участие в Antelus Online EXPO — масштабном онлайн-мероприятии, полностью посвящённом инди-играм и их разработке!

Оно проходило на платформе Voltep, которая позволила участникам ощутить атмосферу настоящего оффлайн-фестиваля. Разработчики находились на стендах, где посетители могли протестировать демки и задать вопросы в голосовом чате. Каждый пользователь имел свой виртуальный аватар в пространстве выставки.

Это был замечательный опыт! Платформа требует некоторых доработок, но организация фестиваля была на высшем уровне!

Мы пообщались с блогерами, разработчиками, представителями СМИ и геймерами! Желаем проекту успехов и обязательно примем участие в подобных фестивалях в будущем.

P.S. На последнем фото — сам Владимир Владимирович оценил «Храм Зеленой Луны», так что не забывайте добавлять игру в свой список желаемого. Релиз уже совсем скоро: «Храм Зеленой Луны» в VK Play.

Источник  
110
36
Комментарии: 36
Ваш комментарий
JackReacher

Что это за лютый кринж, господи. От скриншотов глаза вырвать захотелось

60
Anglerfish

Ты хотя бы понял, что именно на скриншотах?

14
JackReacher Anglerfish

Виртуальные аватары посетителей с ужасающим графоном

11
Olkon Games

Виртуальные чаты пока так выглядят. Надеемся на лучшее!)

14
Azimut zvuk

Пхахахах и не стыдно такое показывать?!

19
Пyшкин
7
Omnia Smirnow

Алкаш Геймс.

12
Кей Овальд

Вроде не первое апреля. :)) Кринжатина.

11
Raphtallia

Серьезно? Вова полез в донатную онлайн помойку? Зачем? Больше проблем в стране нет? Какой-то пиар по моему. Скрины как будто из игр 2005-х. Графа конечно дааа...

11
slipKOT86

судя по Win XP с его рабочего стола, в 25-ом году, эта кринжатина для него и делалась🤫

1
VaZZers

С такой новостью, впринципе, понятно что ждать от игры.

10
GustyThorne

и от страны...

5
ClammyUlmace

"На последнем фото — сам Владимир Владимирович оценил «Храм Зеленой Луны»"

Не знал, что разработчики могут быть настолько идиотами;))

10
ShowyAlberic

Там и Куплинов бегал как рыба молчал=)
Это черный пиар, а не идиотизм.

3
MistaSpider

Это же все шутка, да? Или я сплю И это страшный сон?

8
-zotik-

Что именно? Чтотпутин не мог похвалить что то?)

8
Blenderr100

Когда не хватило бюджета на мироприятие

6
ДЕНИСКА_омск

последняя фотка ЗОЛОТО

4
ЗАГРУЗИТЬ ВСЕ КОММЕНТАРИИ