Владимир Путин оценил нашу игру на Antelus Online EXPO

Отличные новости! 27 июля наша игра «Храм Зеленой Луны» приняла участие в Antelus Online EXPO — масштабном онлайн-мероприятии, полностью посвящённом инди-играм и их разработке!

Оно проходило на платформе Voltep, которая позволила участникам ощутить атмосферу настоящего оффлайн-фестиваля. Разработчики находились на стендах, где посетители могли протестировать демки и задать вопросы в голосовом чате. Каждый пользователь имел свой виртуальный аватар в пространстве выставки.

Это был замечательный опыт! Платформа требует некоторых доработок, но организация фестиваля была на высшем уровне!

Мы пообщались с блогерами, разработчиками, представителями СМИ и геймерами! Желаем проекту успехов и обязательно примем участие в подобных фестивалях в будущем.

P.S. На последнем фото — сам Владимир Владимирович оценил «Храм Зеленой Луны», так что не забывайте добавлять игру в свой список желаемого. Релиз уже совсем скоро: «Храм Зеленой Луны» в VK Play.