Владимир Путин оценил нашу игру на Antelus Online EXPO

Отличные новости! 27 июля наша игра «Храм Зеленой Луны» приняла участие в Antelus Online EXPO — масштабном онлайн-мероприятии, полностью посвящённом инди-играм и их разработке!
Оно проходило на платформе Voltep, которая позволила участникам ощутить атмосферу настоящего оффлайн-фестиваля. Разработчики находились на стендах, где посетители могли протестировать демки и задать вопросы в голосовом чате. Каждый пользователь имел свой виртуальный аватар в пространстве выставки.
Это был замечательный опыт! Платформа требует некоторых доработок, но организация фестиваля была на высшем уровне!
Мы пообщались с блогерами, разработчиками, представителями СМИ и геймерами! Желаем проекту успехов и обязательно примем участие в подобных фестивалях в будущем.
P.S. На последнем фото — сам Владимир Владимирович оценил «Храм Зеленой Луны», так что не забывайте добавлять игру в свой список желаемого. Релиз уже совсем скоро: «Храм Зеленой Луны» в VK Play.
Что это за лютый кринж, господи. От скриншотов глаза вырвать захотелось
Ты хотя бы понял, что именно на скриншотах?
Виртуальные аватары посетителей с ужасающим графоном
Виртуальные чаты пока так выглядят. Надеемся на лучшее!)
Пхахахах и не стыдно такое показывать?!
Алкаш Геймс.
Вроде не первое апреля. :)) Кринжатина.
Серьезно? Вова полез в донатную онлайн помойку? Зачем? Больше проблем в стране нет? Какой-то пиар по моему. Скрины как будто из игр 2005-х. Графа конечно дааа...
судя по Win XP с его рабочего стола, в 25-ом году, эта кринжатина для него и делалась🤫
С такой новостью, впринципе, понятно что ждать от игры.
и от страны...
"На последнем фото — сам Владимир Владимирович оценил «Храм Зеленой Луны»"
Не знал, что разработчики могут быть настолько идиотами;))
Там и Куплинов бегал как рыба молчал=)
Это черный пиар, а не идиотизм.
Это же все шутка, да? Или я сплю И это страшный сон?
Что именно? Чтотпутин не мог похвалить что то?)
Когда не хватило бюджета на мироприятие
последняя фотка ЗОЛОТО