Храм Зелёной Луны 14.08.2025
Экшен, Адвенчура, Ужасы, Инди, От первого лица
5.5 63 оценки

Жигулевские горы больше не прячутся в тени раннего доступа! "Храм зеленой Луны" официально вышел в релиз в VK Play!

Olkon Games Olkon Games Официальный аккаунт

Не успели запрыгнуть в поезд до аномальной зоны во время раннего доступа? Ничего страшного! Самое интересное только начинается. Сейчас самое время отправиться в путешествие по «Храму зеленой Луны» и раскрыть все его секреты!

Храм Зелёной Луны — купить игру в VK Play

Комментарии: 5
Лев Макридичев

Вторая такая новость за день. Не спроста удаляли?

resident 013

Дерьмува есть?

thundergirl

Поздравляю с официальным релизом!

FizzBuzz

Ждем релиза в Стиме

NexusX5

апхаха тебе 5 лет? Удивляюсь подобным комментам, которые даже не знают что они комментят, рассмешили, спасибо