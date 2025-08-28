Жигулевские горы больше не прячутся в тени раннего доступа! "Храм зеленой Луны" официально вышел в релиз в VK Play!

Не успели запрыгнуть в поезд до аномальной зоны во время раннего доступа? Ничего страшного! Самое интересное только начинается. Сейчас самое время отправиться в путешествие по «Храму зеленой Луны» и раскрыть все его секреты!

Храм Зелёной Луны — купить игру в VK Play