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Tempus Triad 2026 г.
Экшен, Ужасы, Инди, От первого лица
6.3 4 оценки

Tempus Triad: сражения с древними хищниками, умный ИИ и скримеры - игра уже в списке желаемого Steam

KoRnEr KoRnEr

Студия, стоящая за Tempus Triad, представила свой проект в Steam. По сюжету главный герой — учёный, чьи эксперименты со временем пошли не по плану. Теперь ему предстоит отправиться в прошлое, чтобы найти последнюю капсулу и попытаться исправить то, что пошло не так.

Игрокам обещают:

  • Реалистичную и оптимизированную графику для полного погружения;
  • Экшен от первого лица с динамичным геймплеем;
  • Минималистичный интерфейс, не отвлекающий от происходящего;
  • Врагов с интеллектуальным ИИ;
  • Обнаружение микрофона — новая механика, которая может влиять на игровой процесс;
  • Скримеры — для любителей пугающих моментов.

Демоверсия длится около 30 минут. По сюжету это первое использование машины времени: игрок должен найти последнюю капсулу, чтобы попытаться исправить последствия катастрофы в этом временном отрезке.

Добавить Tempus Triad в список желаемого можно на странице игры в Steam. Дата релиза пока не объявлена.

ПК 1 Трейлеры 1
8
1
Комментарии:  1
Ваш комментарий
Шрек vs DLSS 5

Сколько подобных проектов затихли? Обидно что индюшки-то норм, но разрабам очень тяжко их доводить до релиза! Например Compound Fracture, либо BITTER - уже 5 лет ничего не слышно!