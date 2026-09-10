Tempus Triad: сражения с древними хищниками, умный ИИ и скримеры - игра уже в списке желаемого Steam

Студия, стоящая за Tempus Triad, представила свой проект в Steam. По сюжету главный герой — учёный, чьи эксперименты со временем пошли не по плану. Теперь ему предстоит отправиться в прошлое, чтобы найти последнюю капсулу и попытаться исправить то, что пошло не так.
Игрокам обещают:
- Реалистичную и оптимизированную графику для полного погружения;
- Экшен от первого лица с динамичным геймплеем;
- Минималистичный интерфейс, не отвлекающий от происходящего;
- Врагов с интеллектуальным ИИ;
- Обнаружение микрофона — новая механика, которая может влиять на игровой процесс;
- Скримеры — для любителей пугающих моментов.
Демоверсия длится около 30 минут. По сюжету это первое использование машины времени: игрок должен найти последнюю капсулу, чтобы попытаться исправить последствия катастрофы в этом временном отрезке.
Добавить Tempus Triad в список желаемого можно на странице игры в Steam. Дата релиза пока не объявлена.
Сколько подобных проектов затихли? Обидно что индюшки-то норм, но разрабам очень тяжко их доводить до релиза! Например Compound Fracture, либо BITTER - уже 5 лет ничего не слышно!