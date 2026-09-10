Tempus Triad: сражения с древними хищниками, умный ИИ и скримеры - игра уже в списке желаемого Steam

Студия, стоящая за Tempus Triad, представила свой проект в Steam. По сюжету главный герой — учёный, чьи эксперименты со временем пошли не по плану. Теперь ему предстоит отправиться в прошлое, чтобы найти последнюю капсулу и попытаться исправить то, что пошло не так.

Игрокам обещают:

Реалистичную и оптимизированную графику для полного погружения;

для полного погружения; Экшен от первого лица с динамичным геймплеем;

с динамичным геймплеем; Минималистичный интерфейс , не отвлекающий от происходящего;

, не отвлекающий от происходящего; Врагов с интеллектуальным ИИ ;

; Обнаружение микрофона — новая механика, которая может влиять на игровой процесс;

— новая механика, которая может влиять на игровой процесс; Скримеры — для любителей пугающих моментов.

Демоверсия длится около 30 минут. По сюжету это первое использование машины времени: игрок должен найти последнюю капсулу, чтобы попытаться исправить последствия катастрофы в этом временном отрезке.

Добавить Tempus Triad в список желаемого можно на странице игры в Steam. Дата релиза пока не объявлена.