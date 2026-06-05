Анонсирован научно-фантастический шутер Tempus Vitae с механикой путешествий во времени

Студия Whiteboard Games 5 июня 2026 года официально анонсировала научно-фантастический FPS с элементами метроидвании Tempus Vitae, завязанный на управлении временем. Проект планируется к релизу в 2027 году на персональных компьютерах и консолях.

Главной героиней игры выступает астронавт Алекс, которая оказывается на заброшенной космической станции Theia в поисках своего пропавшего брата Адриана. Станция находится в упадке, а вокруг лежат следы масштабных сражений. Вскоре героиня обнаруживает экспериментальное устройство, позволяющее мгновенно перемещаться между временными эпохами, разделенными интервалом в 200 лет.

Исследовать станцию предстоит в 2 различных временных периодах. В 2185 году на объекте разворачивается вооруженный конфликт между повстанцами из числа ученых и правительственными силами Земли. В 2385 году станция представляет собой постапокалиптические руины, где человечество полностью исчегло, а коридоры заполонили агрессивные монстры. Разработчики заявляют, что действия, совершенные в прошлом, напрямую повлияют на состояние локаций и доступность путей в будущем.

Игровой процесс Tempus Vitae сочетает элементы FPS и метроидвании. Игрокам предстоит открывать заблокированные зоны по мере получения нового снаряжения и способностей. Среди ключевых механик заявлены разнообразные способы манипуляции временем, такие как остановка времени для замораживания вражеских снарядов в воздухе, ускорение времени для быстрого перемещения, а также использование специального пистолета, способного отправлять пули в прошлое для решения пространственных головоломок и устранения препятствий.

Помимо боевой системы и перемещений во времени, игра предложит нелинейное исследование уровней, сражения со сложными боссами, систему диалогов с неигровыми персонажами и выполнение дополнительных заданий. Проект разрабатывается аргентинской студией Whiteboard Games, ранее выпустившей шутер I See Red. Релиз Tempus Vitae запланирован на 2027 год. Игра появится на персональных компьютерах в сервисах Steam и Epic Games Store, а также на консолях PlayStation 5 и Xbox Series X/S.