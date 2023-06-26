F2P пошаговая RPG Temtem: Showdown стала доступна для ПК ©

Издатель Humble Games и разработчик Crema анонсировали и выпустили Temtem: Showdown, бесплатную версию пошаговой ролевой игры Temtem без микротранзакций, которая позволяет игрокам сразу же погрузиться в многопользовательский боевой симулятор игры. Доступен для ПК в Steam.

Примите участие в соревнованиях по Temtem в этом бесплатном многопользовательском боевом симуляторе! Соберите свою команду за считанные секунды и участвуйте в рейтинговых матчах с игроками со всего мира, участвуя в чистых, без излишеств сражениях с темтемами — не требуется повышения уровня или приручения.

Temtem Showdown берет лучшее соревновательное действие Temtem и делает его доступным для всех! Познакомьтесь с красочными тварями из многопользовательского приключения по сбору существ, создайте свою команду за считанные секунды и бросьтесь в бой, чтобы испытать ее против других игроков и их команд — или тщательно разработайте план действий, чтобы одолеть своих противников.