Анонсирован симулятор выживания Temtem: Pioneers с элементами коллекционирования существ

В рамках мероприятия Triple-i Showcase студия Crema официально представила свой новый проект под названием Temtem: Pioneers. Ранее игра была известна как секретный проект Project Downbelow. Новинка представляет собой смесь симулятора выживания, экшена и игры про коллекционирование существ.

Действие игры разворачивается в непредсказуемом регионе вселенной Temtem под названием Нижемирье. Геймерам предстоит покинуть привычный архипелаг и отправиться в дикие земли. В процессе исследования мира игрокам придется собирать ресурсы, строить убежища и изготавливать необходимое снаряжение для выживания. Мир игры состоит из различных биомов со своими уникальными материалами и опасностями.

Ключевой особенностью проекта является возможность приручить более 200 видов темтемов. Данные существа выступают верными помощниками в бою, сборе ресурсов и перемещении по локациям. Боевая система позволяет напрямую управлять темтемами в режиме реального времени. Игрок может выбрать до 3 существ и мгновенно переключаться между ними для выполнения комбинаций атак и уклонений.

Проходить проект можно соло или в кооперативном режиме вместе с друзьями для совместного строительства поселений. В данный момент у игры нет точной даты выхода, но разработчики уже запустили кампанию по сбору средств на платформе Kickstarter. Для запуска игры на минимальных настройках потребуется процессор уровня Intel i5-9600K, видеокарта Nvidia GTX 1060 на 6 гигабайт, 12 гигабайт оперативной памяти и 30 гигабайт свободного места на диске.