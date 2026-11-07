Temtem: Pioneers анонсировали как выживание с управлением существами

Crema анонсировала Temtem: Pioneers — приключение на выживание в открытом мире с крафтом, приручением существ, строительством поселения и кооперативом.

Игрокам предстоит исследовать опасные земли в одиночку или вместе с друзьями, добывать ресурсы, создавать снаряжение и обустраивать собственный дом.

В игре будет более двухсот темтемов: их можно приручать, отдавать им команды и напрямую управлять ими в динамичных сражениях в реальном времени. Существа отличаются навыками и способны сочетать умения друг с другом.

Temtem: Pioneers выйдет на PC в Steam и Epic Games Store в четвёртом квартале 2028 года.