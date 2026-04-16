Темтемы выходят в реальное время: Crema раскрыла боевую систему Temtem: Pioneers

Студия Crema поделилась новыми подробностями о боевой системе Temtem: Pioneers — и ключевым изменением станет переход к сражениям в реальном времени. При этом разработчики стремятся сохранить дух оригинальной Temtem с её приручением существ, выживанием и крафтом.

Игроки по-прежнему смогут ослаблять диких темтемов и ловить их, но теперь бои будут происходить динамично, без пошаговой паузы. Каждое существо получит уникальные характеристики — здоровье, атаку, защиту и скорость, а также случайные значения SV, влияющие на итоговые параметры. В будущем их можно будет улучшать через систему родословной.

В подземельях монстры обладают особыми свойствами, а в бою используют комбинации атак: базовые удары, комбо и техники. Последние открываются по мере прокачки и делают каждого темтема более гибким в сражении.

С возвращением экипировки игроки смогут усиливать своих существ с помощью создаваемых предметов, а система синергии теперь завязана на амулетах. Подобрав правильные комбинации, можно значительно усилить команду.

Разработчики признают, что переход к реальному времени потребует привыкания, но именно он должен сделать бои более живыми и напряжёнными.