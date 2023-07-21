Симулятор арендодателя The Tenants получит DLC Pets для ПК в конце августа ©

Польский разработчик инди-игр Ancient Forge Studio и Frozen District объявили, что вскоре они собираются выпустить DLC Pets для своего симулятора домовладельца The Tenants, который будет доступен для ПК в Steam 31 августа 2023 года

Постройте свою империю недвижимости с подходом, ориентированным на домашних животных, и наблюдайте, как ваш бизнес процветает, обслуживая любителей животных в Вандерсвилле. Откройте для себя трогательное новое измерение в The Tenants: Pets DLC. От собак и кошек до енотов, мини-свиней, попугаев, рыбок, хомяков, кроликов, лягушек и черепах, приветствуйте самых разнообразных очаровательных существ в своей арендной империи. Наладьте отношения со своими арендаторами и их домашними животными и наблюдайте, как процветает ваш арендный бизнес, поскольку вы создаете дома для домашних животных для самых разных пушистых и пернатых друзей.

Предстоящий DLC представит множество нового контента для игроков, погрузившихся в жизнь домовладельца. От восстановления старых приютов до помощи владельцам домашних животных в поиске новых домов и аренды квартир, предназначенных для любителей домашних животных, у вас будет возможность максимизировать свою прибыль, стремясь обеспечить всеобщее счастье.

The Tenants: Pets DLC предлагает впечатляющий выбор из более чем 500 предметов для любителей домашних животных и их пушистых компаньонов.