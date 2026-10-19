Авторы хоррора Tenebris Somnia рисковали арестом ради съемок видеовставок в метро и старинном особняке

Производство кинематографических сцен для приключенческого хоррора Tenebris Somnia сопровождалось серьезными юридическими рисками и партизанскими методами кинопроизводства. Аргентинский режиссер и ведущий разработчик проекта Андрес Борги вместе со съемочной группой сознательно игнорировал получение официальных разрешений от властей Буэнос-Айреса ради экономии времени и скромного бюджета.

В интервью подкасту Noclip авторы признались, что ключевые эпизоды с участием живых актеров создавались в полуподпольных условиях. Наиболее рискованным решением стал ночной спуск в общественный транспорт, где съемочная группа развернула аппаратуру прямо посреди рабочего маршрута.

Неужели нужно оформлять официальные разрешения на съемку в метро, когда можно просто взять камеры и запрыгнуть в поезд посреди ночи? Проще попросить прощения, чем разрешения. Ходили даже шутки о возможном аресте Андреса в случае публичного признания в таких методах.

- Дейв Ошри, глава издательства New Blood Interactive

Подобные авантюры происходили не только в подземке. Другим инцидентом стала аренда исторического здания 17 века, где авторы организовали съемочную локацию без детального согласования специфики сцен с владельцами недвижимости. В процессе работы исторические интерьеры и полы старинного памятника архитектуры оказались залиты литрами бутафорской крови, отмывать которую съемочной бригаде пришлось в экстренном порядке перед сдачей ключей.

Исполнительный продюсер проекта Airdorf добавил, что фанатичный подход режиссера требовал от людей полной самоотдачи на грани травм. Ради постановки идеального кадра и нужного угла освещения оператору приходилось скользить на коленях по бетонному полу по 6 метров без защитных наколенников на протяжении первых 5 дублей.

В общей сложности живые кинематографические сегменты потребовали около 60 съемочных смен на протяжении 4 лет, а штат группы со временем разросся до 40 специалистов. Сам Андрес Борги параллельно выполнял обязанности постановщика, сценариста, монтажера и мастера по визуальным эффектам, устраняя огрехи ручной покадровой обработкой на этапе постпродакшена.

Игра объединяет классический двумерный процесс в духе 8-битных проектов эпохи консоли Famicom с живыми видеовставками общей продолжительностью около 2 часов.