FMV-хоррор Tenebris Somnia обещает ночные кошмары и жуткие воспоминания

Издатель New Blood Interactive представил новый трейлер Tenebris Somnia - ретро-хоррора с кинематографическими вставками, который разрабатывают режиссер Андрес Борги и студия Saibot Studios, известная по Hellbound.

Сюжет классически жуткий:

молодая женщина просыпается в ночном кошмаре, где реальность и вымысел сливаются в одно. Пространства постоянно меняются, вокруг бродят отвратительные существа, а единственный способ выбраться — покопаться в собственных неприятных воспоминаниях.

Tenebris Somnia делает ставку на FMV-формат (full motion video) - катсцены с живыми актерами, и смесь игровой механики и кинематографичности якобы должна создать особую атмосферу погружения в кошмар.

Tenebris Somnia выйдет в 2026 году на ПК (Steam), точная дата пока не объявлена. Для тех, кто не боится заранее испортить себе сон, в Steam уже доступна демоверсия.