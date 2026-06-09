Хоррор в духе Silent Hill, но в 2D и с живым кино: Tenebris Somnia выходит 16 октября

Издатель и студия Saibot Studios объявили дату выхода приключенческого survival horror Tenebris Somnia — игра появится 16 октября на PlayStation 5, Xbox Series, Switch 2, Switch и ПК.

Проект сразу выделяется необычным подходом к жанру: разработчики заявляют вдохновение классикой вроде Silent Hill и Resident Evil, но переносят всё в ретро-2D стиль, напоминающий игры эпохи NES. На бумаге звучит как рискованный эксперимент, но именно такие гибриды часто либо проваливаются, либо становятся культовыми.

Игрокам предстоит выживать в мрачном мире, решать головоломки и сражаться с монстрами — набор знакомый для жанра, но важный акцент сделан на подаче.

Главная особенность Tenebris Somnia — кинематографические вставки в формате live-action с реальными актёрами. Это довольно смелое решение для инди-хоррора: сочетание пиксельной эстетики и «живого кино» может либо усилить атмосферу, либо создать резкий контраст, который запомнится надолго.

Дополняет картину ограниченный, почти «олдскульный» подход к подаче истории, где сюжет раскрывается через ключевые моменты и атмосферу, а не через прямые объяснения.

На фоне современных хорроров Tenebris Somnia выглядит как попытка вернуть ощущение экспериментальности 90-х, когда жанр ещё не боялся странных форматов. И, судя по описанию, это именно тот случай, когда стоит следить не только за релизом, но и за тем, насколько смелая идея выдержит полноценную игру.