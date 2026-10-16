Пиксельный кошмар с реальными актёрами: Tenebris Somnia добралась до релиза

Tenebris Somnia стала доступна 16 октября 2026 года на PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК. Разработкой занимались независимый автор Андрес Борги и студия Saibot Studios, а издателем выступила New Blood Interactive. Игра сочетает классический двухмерный survival horror с неожиданными вставками, снятыми с участием настоящих актёров. Версии для Nintendo Switch также заявлены.

В центре истории — Джулия, молодая женщина, которую преследуют кошмары о жестокой гибели её бывшего возлюбленного. Пытаясь разобраться в происходящем, она отправляется к нему домой, но обнаруживает, что происходящее во снах может оказаться реальностью.

Игровой процесс выполнен в пиксельной стилистике, напоминающей классические хорроры эпохи 8- и 16-битных консолей. Игрокам предстоит исследовать мрачные локации, искать полезные предметы, решать головоломки и сражаться с чудовищами, экономно расходуя боеприпасы и другие ресурсы.

Главная особенность Tenebris Somnia — кинематографические сцены с живыми актёрами и практическими спецэффектами. Аргентинская съёмочная команда использовала реальные декорации, грим и созданные вручную образы монстров, чтобы усилить контраст между ретро-графикой и пугающим реализмом происходящего.

Игра рассчитана на одиночное прохождение и предлагает самостоятельную историю, в которой психологический ужас переплетается с тайнами личных отношений. Разработчики делают ставку не только на внезапные столкновения с чудовищами, но и на тревожную атмосферу, постепенно раскрывающую истинную природу кошмаров.