Разработчики ретро-хоррора Tenebris Somnia 3 раза оставались без денег из-за инфляции в Аргентине

Производство психологического ретро-хоррора Tenebris Somnia едва не сорвалось из-за катастрофической экономической ситуации на родине разработчиков. Аргентинский режиссер и ведущий автор проекта Андрес Борги столкнулся с тем, что стремительное обесценивание национальной валюты полностью уничтожило изначальный финансовый план и поставило команду на грань закрытия.

В ходе подкаста Noclip постановщик признался, что вести долгосрочные расчеты в условиях аргентинской инфляции оказалось попросту невозможно. Стоимость любых услуг, материалов и аренды оборудования удваивалась буквально за считанные месяцы, из-за чего заложенный на 4 года бюджет сгорал задолго до завершения съемок кинематографических видеовставок с живыми актерами.

Здесь в Аргентине инфляция полыхает все время. Нельзя спланировать бюджет на долгосрочный проект, потому что рассчитываешь на определенную сумму через 1 год, а она внезапно удваивается. Приходилось объяснять, как устроена страна, чтобы со стороны не казалось, будто воруются чужие деньги.

- Андрес Борги, режиссер и ведущий разработчик Tenebris Somnia

Финансовые резервы коллектива полностью иссякали 3 раза на разных этапах производства. Каждый раз независимую команду спасало вмешательство руководства издательства New Blood Interactive, которому приходилось экстренно открывать новые транши для завершения натурных съемок.

Глава издательства New Blood Interactive Дейв Ошри подтвердил, что непредвиденные запросы о дополнительном финансировании стали регулярным испытанием на протяжении всех 4 лет работы. Издатель в шутку грозился заменить живых актеров в финальных сценах дешевыми перчаточными куклами, если разработчики запросят средства снова, но все же продолжал закрывать финансовые бреши ради сохранения авторского видения.

Серьезные трудности вызвала и организация рабочего процесса на съемочной площадке, штат которой со временем разросся до 40 специалистов. Производство живых роликов затянулось на 60 съемочных смен, а режиссер лично переделывал сцены на этапе монтажа и постпродакшена, чтобы компенсировать нехватку ресурсов сложной покадровой обработкой.

Несмотря на изнурительный съемочный процесс и финансовые потрясения, проект успешно добрался до релиза. Чтобы сделать хоррор доступным для местной аудитории на фоне непрекращающегося кризиса, издатель ввел для аргентинского региона специальную сниженную цену, тогда как в международном сегменте Steam и на консолях PlayStation 5 и Xbox базовая стоимость составляет 25 долларов.