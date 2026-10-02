Создатели ретро-хоррора Tenebris Somnia заставят игроков лично уничтожать спасительные точки сохранения

Разработчики готовящегося психологического хоррора Tenebris Somnia решили пересмотреть привычные правила жанра survival horror. Вместо предоставления игрокам безопасных зон и гарантированных точек записи прогресса авторы внедрили механику, которая заставляет самостоятельно жертвовать собственной безопасностью ради дальнейшего продвижения по сюжету.

Подробностями нестандартного геймдизайнерского решения поделился глава издательства New Blood Interactive Дэйв Ошри в интервью журналисту Майку Стро. По его словам, сохранение прогресса в проекте с самого начала строго ограничено, однако в одном из эпизодов игроки столкнутся с дилеммой, когда для решения пространственной головоломки потребуется безвозвратно стереть активные точки сохранения.

В игре есть этап, где приходится намеренно избавляться от собственных точек сохранения ради прохождения дальше. Это часть комплексной головоломки, где игрок сам выбирает, какую именно точку стереть, добровольно делая свое выживание еще тяжелее.

- Дэйв Ошри, генеральный директор New Blood Interactive

Подобный элемент призван усилить напряжение в рамках классической формулы, вдохновленной ранними частями Resident Evil, Silent Hill и Clock Tower. Главная героиня по имени Джулия начинает исследование мрачных аргентинских локаций с обычным разводным ключом в руках. Огнестрельное оружие в виде револьвера и дробовика появляется значительно позже, при этом патроны и целебные травы разбросаны в строго ограниченных количествах и не восполняются со временем.

Боевая система игры также опирается на принципы 90-х годов с фиксацией персонажа на месте во время прицеливания. Любой промах наказывается потерей дефицитных боеприпасов, а поверженные чудовища способны возвращаться к жизни при повторном посещении комнат, превращая перемещение по коридорам в постоянную угрозу.

Кроме того, издатель подтвердил скорое внедрение дополнительного уровня сложности после релиза. В этом режиме система записей будет полностью привязана к расходуемым предметам по аналогии с чернильными лентами из классических хорроров компании Capcom.

Релиз Tenebris Somnia состоится 16 октября 2026 года на ПК в сервисах Steam и GOG, а также на консолях PlayStation, Xbox, Nintendo Switch и Switch 2. В сервисе Steam игрокам уже доступна бесплатная демонстрационная версия.