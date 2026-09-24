Уютный симулятор выживания Tenkemo собрал нужную сумму на Kickstarter за 24 часа

Разработчики из независимой команды Meh Studios успешно запустили краудфандинговую кампанию своего приключенческого симулятора выживания Tenkemo. Базовую планку в 15000 долларов проект преодолел менее чем за первые сутки с момента старта. На данный момент свыше 530 вкладчиков уже внесли на счет авторов более 20000 долларов, что позволило разблокировать первую дополнительную цель сборов.

Проект представляет собой уютную песочницу с открытым миром, процедурной сменой погодных условий и циклом дня и ночи. Игрокам предстоит исследовать дикие земли, добывать ресурсы, строить жилища, прокладывать железнодорожные пути и автоматизировать производство на собственных фабриках. Важной частью игрового процесса станет поиск и приручение компаньонов из мира фауны. Питомцы помогают нести полезный инвентарь и сопровождают персонажей во время схваток с враждебными роботами, которые пытаются подчинить себе природу.

Разработку на протяжении 3 лет ведут 2 брата из Армении. Изначально проект создавался исключительно для мобильных устройств под названием Paw Rescuers и опирался на условно-бесплатную модель. Позже авторам пришлось провести ребрендинг из-за мошенников, запустивших поддельный сайт с вредоносным программным обеспечением под видом бета-теста. Кроме того, столкнувшись с жесткой критикой агрессивной монетизации со стороны игроков на платформе Steam, авторы полностью вырезали все микротранзакции и перевели проект на классическую платную основу.

Авторы также публично обозначили принципиальную позицию по поводу современных технологий генерации контента, полностью исключив участие нейросетей в создании своего продукта.

Мы категорически не используем искусственный интеллект ни для чего, что связано с артом, дизайном персонажей, визуалом, звуками или переводами, даже временно для экспериментов или создания прототипов.

- Давит Мкртчян, разработчик Tenkemo

Несмотря на планы реализовать масштабный мультиплеер с серверами более чем на 100 человек и поддержкой общего прогресса учетной записи, создатели уделяют особое внимание оптимизации. Игра уже способна выдавать стабильные 60 кадров в секунду на базовой версии Nintendo Switch, работает на старых смартфонах уровня Samsung Galaxy S7 и готовится получить верификацию для Steam Deck.

Релиз Tenkemo запланирован на PC в сервисе Steam, гибридной консоли Nintendo Switch, а также на мобильных системах под управлением iOS и Android. Кроссплатформенный мультиплеер между компьютерами и смартфонами уже успешно протестирован, а участники кампании со специальным доступом начнут получать ключи к альфа-версии в октябре 2028 года.