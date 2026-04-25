Компания Krafton начала набор разработчиков для MMORPG TERA 2

Компания Krafton через свою дочернюю студию Bluehole Studio 24 апреля начала открытый набор ключевых разработчиков для своего следующего проекта TERA 2. Председатель Krafton Чан Бён Гю ранее часто заявлял о намерении продолжать развивать жанр MMORPG. Поскольку в настоящее время у компании нет флагманского проекта в этом жанре, к TERA 2 приковано большое внимание игрового сообщества.

На данный момент открыты вакансии по 7 основным направлениям. В их число входят старший программист клиента, старший дизайнер экшена, ведущий программист клиента, а также ведущие художники по персонажам, окружению, визуальным эффектам и старший аниматор. Это указывает на то, что проект вышел за рамки самых ранних этапов планирования и студия активно формирует костяк команды для полномасштабной разработки.

Согласно описанию вакансий, TERA 2 позиционируется как игра, наследующая особенности оригинала, который был известен своей боевой системой без автоматического захвата цели и выдающейся графикой. Проект создается на базе новейших технологий с использованием движка Unreal Engine 5. Разработчики планируют значительно улучшить динамичные сражения с крупными монстрами и сделать акцент на кооперативной игре в группе.

Проект стартовал в отделе исследований и разработок под руководством генерального директора Bluehole Studio Чо Ду Ина. Сообщается, что разработку возглавил Канг Сан Ук, известный как сотрудник номер 1 в Bluehole, если не считать основателей компании. Ранее он работал в NCSoft и был в числе ведущих создателей оригинальной TERA.

Оригинальная TERA вышла в январе 2011 года и стала знаковой MMORPG на корейском рынке благодаря своей уникальной боевой системе. Игра пользовалась большой популярностью по всему миру, но ее официальная поддержка в Южной Корее была прекращена 30 июня 2022 года.