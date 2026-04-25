Компания Krafton начала набор разработчиков для MMORPG TERA 2

Компания Krafton через свою дочернюю студию Bluehole Studio 24 апреля начала открытый набор ключевых разработчиков для своего следующего проекта TERA 2. Председатель Krafton Чан Бён Гю ранее часто заявлял о намерении продолжать развивать жанр MMORPG. Поскольку в настоящее время у компании нет флагманского проекта в этом жанре, к TERA 2 приковано большое внимание игрового сообщества.
На данный момент открыты вакансии по 7 основным направлениям. В их число входят старший программист клиента, старший дизайнер экшена, ведущий программист клиента, а также ведущие художники по персонажам, окружению, визуальным эффектам и старший аниматор. Это указывает на то, что проект вышел за рамки самых ранних этапов планирования и студия активно формирует костяк команды для полномасштабной разработки.
Согласно описанию вакансий, TERA 2 позиционируется как игра, наследующая особенности оригинала, который был известен своей боевой системой без автоматического захвата цели и выдающейся графикой. Проект создается на базе новейших технологий с использованием движка Unreal Engine 5. Разработчики планируют значительно улучшить динамичные сражения с крупными монстрами и сделать акцент на кооперативной игре в группе.
Проект стартовал в отделе исследований и разработок под руководством генерального директора Bluehole Studio Чо Ду Ина. Сообщается, что разработку возглавил Канг Сан Ук, известный как сотрудник номер 1 в Bluehole, если не считать основателей компании. Ранее он работал в NCSoft и был в числе ведущих создателей оригинальной TERA.
Оригинальная TERA вышла в январе 2011 года и стала знаковой MMORPG на корейском рынке благодаря своей уникальной боевой системе. Игра пользовалась большой популярностью по всему миру, но ее официальная поддержка в Южной Корее была прекращена 30 июня 2022 года.
Кстати, любопытно, а останутся имбалансные, однокнопочные Элинки Риперы или нет? Ничто так сильно не бесило меня в прошлой части на Осадах, как грёбанные Риперы.
Т.е. первую прикрыли сказав, что придумать больше ничего не могут, а тут спустя столько времени придумали?
Каллисто протокол 2 ,хотеть 🤡☝
1. Урина 5 - чек
2. Кооп - да нахрен он там нужен?
3. Сражения? Если сделают ближе к современной боёвке, то будет хорошо. Ибо на сегодняшний день я точно не стал бы играть Кастером Кастаничкой с тем пианино скиллов, что было в первой части.
Дополнительно: Если Лучника сделают нормальным Классом, который не превращается в унылое гемно под эндгейм, то это тоже будет хорошо.
Ну, а вообще, с одной стороны рад, что Тера вернётся, а с другой имею сомнения из-за движка, в первую очередь.