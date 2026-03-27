Фанаты не дождались Factions - и делают свой: Terminal War возрождает дух The Last of Us

осле отмены мультиплеерного проекта во вселенной The Last of Us Part II сообщество так и не получило обещанный сетевой режим. Однако теперь инициативу взяли в свои руки сами игроки: независимая команда анонсировала Terminal War — проект, вдохновлённый идеями отменённого Factions 2.
Ранее студия Naughty Dog отказалась от разработки амбициозной игры-сервиса, признав, что её поддержка потребует слишком больших ресурсов. В результате фанаты остались без нового мультиплеера, которого ждали несколько лет.
Создатели Terminal War прямо заявляют о своих источниках вдохновения: «Они отменили Factions 2 — значит, мы сделаем свою версию». При этом разработчики подчёркивают, что создают самостоятельный проект с нуля. Игра позиционируется как тактический командный шутер 4 на 4 с упором на реализм и напряжение.
Действие разворачивается в альтернативной Америке конца 90-х, разрушенной конфликтами. Игрокам предстоит выбрать одну из трёх фракций — Федеральную, Свободных Штатов или Восстания — и сражаться за контроль над территориями. Карты охватят как разрушенные города, так и забытые поселения.
Ключевая особенность — дефицит ресурсов. Боеприпасы ограничены, каждое решение имеет значение, а ближний бой обещает быть жестоким и прямолинейным. Разработчики делают ставку на тактику, скрытность и грамотное позиционирование, а не на хаотичную стрельбу.
Terminal War готовится к выходу в раннем доступе на ПК. Пока неизвестно, сможет ли небольшой инди-проект приблизиться к уровню крупных студий, но уже ясно: игра нацелена именно на ту аудиторию, которая до сих пор ждёт возвращения культового мультиплеера во вселенной The Last of Us.
Ну пока что выглядит круто, анимации неплохие, даже не ожидал такого уровня. Надеюсь это не обманчивое первое впечатление.