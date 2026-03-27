Фанаты не дождались Factions - и делают свой: Terminal War возрождает дух The Last of Us

осле отмены мультиплеерного проекта во вселенной The Last of Us Part II сообщество так и не получило обещанный сетевой режим. Однако теперь инициативу взяли в свои руки сами игроки: независимая команда анонсировала Terminal War — проект, вдохновлённый идеями отменённого Factions 2.

Ранее студия Naughty Dog отказалась от разработки амбициозной игры-сервиса, признав, что её поддержка потребует слишком больших ресурсов. В результате фанаты остались без нового мультиплеера, которого ждали несколько лет.

Создатели Terminal War прямо заявляют о своих источниках вдохновения: «Они отменили Factions 2 — значит, мы сделаем свою версию». При этом разработчики подчёркивают, что создают самостоятельный проект с нуля. Игра позиционируется как тактический командный шутер 4 на 4 с упором на реализм и напряжение.

Действие разворачивается в альтернативной Америке конца 90-х, разрушенной конфликтами. Игрокам предстоит выбрать одну из трёх фракций — Федеральную, Свободных Штатов или Восстания — и сражаться за контроль над территориями. Карты охватят как разрушенные города, так и забытые поселения.

Ключевая особенность — дефицит ресурсов. Боеприпасы ограничены, каждое решение имеет значение, а ближний бой обещает быть жестоким и прямолинейным. Разработчики делают ставку на тактику, скрытность и грамотное позиционирование, а не на хаотичную стрельбу.

Terminal War готовится к выходу в раннем доступе на ПК. Пока неизвестно, сможет ли небольшой инди-проект приблизиться к уровню крупных студий, но уже ясно: игра нацелена именно на ту аудиторию, которая до сих пор ждёт возвращения культового мультиплеера во вселенной The Last of Us.